Sendika yönetiminden Şube Başkanı’na keyfi ceza!

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı DİSK Basın-İş’te yaşanan tartışmaların ardından Sosyal İş’te de tartışma yaratacak bir karara imza atıldı.

DİSK Basın-İş Sendikası’ndan dört yöneticinin istifa edip "Yönetim kurulundaki bazı üyelerin sendikayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadroları üzerinden bir parti komisyonu gibi örgütleme tercihleri bu kararı almamızda belirleyici olmuştur" açıklaması yapmasının ardından benzer bir durumun Sosyal-İş’te yaşandığı ifade edildi. TİP’e yakınlığıyla bilinen sendika yöneticilerinin müdahaleleri tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

ŞUBE BAŞKANI GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Sosyal-İş Sendikası Genel Disiplin Kurulu, Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan hakkında “İki aya kadar yöneticilikten el çektirilmesi” cezası verdi.

Kararın gerekçesinde “Sendikal çalışmaların sekteye uğratılması” iddiası yer alırken Kaplan ise yaptığı açıklamada, “Cezanın iptali için hukuki süreci başlattığını ve bu anti demokratik karara karşı tüm demokratik haklarını kullanacağını” söyledi. Kaplan, “En kısa zamanda üyelerimizi ve tüm kamuoyunu bilgilendireceğimiz bir basın açıklaması da yapacağız” diye konuştu.

‘12 EYLÜL’ÜN ÜRÜNÜ YÖNTEMLER’

Öte yandan geçen yıl da Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi’nin yönetimi Genel Merkez tarafından görevden alınmıştı. Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Aralarında Şube Yönetim Kurulu’nun, delegelerin ve birçok işyeri temsilcisinin de yer aldığı 27 kişi tarafından imzalanan bildiride, sendikanın İzmir Şubesi’nin 3 Ekim tarihinde Sosyal İş Genel Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kapatıldığı açıklandı.

Şubenin halihazırda onlarca iş yeri ve 500 civarında üyesi varken şube yönetiminin görevden alınarak şubenin kapatıldığının vurgulandığı bildiride, kapatma kararı Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları üyeleri ve seçilmiş delegelerle dahi paylaşılmamıştır. Sınıf mücadelesi verdiğini iddia eden sendikaların, bu antidemokratik uygulamalara karşı durmaları ve bunları değiştirmeleri gerekirken, koltuklarını korumak için bu 12 Eylül Darbesinin ürünü olan yöntemleri kullanması kabul edilemez.”