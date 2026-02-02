Sendikacı Sefer Güvenç yaşamını yitirdi

1970’li yıllarda Tekstil Sendikası ve DİSK Genel Merkezinde örgütlenme uzmanlığı yapan, daha sonra Lozan mübadillerinin örgütlenmesinde öncü bir rol oynayan, Lozan Mübadilleri Vakfı kurucularından Sefer Güvenç hayatını kaybetti.

Güvenç’in cenazesi, İstanbul’dan götürüleceği Köyceğiz, Zaferler Köyü’nde daha önce yaşamını yitiren eşinin yanına 3 Şubat’ta defnedilecek.

SEFER GÜVENÇ KİMDİR?

Mübadeleyle Selanik–Langaza’dan Tekirdağ Malkara, Doluköy’e göç eden bir ailenin oğlu olarak 23 Nisan 1945’te dünyaya geldi.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.

12 Mart öncesi Dr Hikmet Kıvılcımlı’nın yayınladığı Sosyalist Gazetesi çevresindendi. Bu grup içindeyken işçi/sendika örgütlenmesinde yer aldı. 1972’den sonra Tekstil Sendikası’nda örgütlenme uzmanı olarak çalıştı ve bu sendikanın sosyalistlerin yönetimine geçmesinde önemli bir rol oynadı.

1974’te kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’ne katılan Güvenç, işçi/sendika alanında çeşitli görevler aldı. Başarılı bir örgütçü ve etkili bir ajitatör olarak öne çıktı. 1978’den itibaren de DİSK’de Örgütlenme Dairesi’nde örgütlenme uzmanı olarak görev aldı. Aynı dönemde eşi Kudret Güvenç de DİSK’in Basın Dairesi’nde çalışmaktaydı.

Sefer Güvenç, 12 Eylül askeri faşist darbesi sonrasında ise sendikal faaliyetlerinden dolayı tutuklandı ve bir süre hapiste kaldı.

12 Eylül sonrasında Lozan mübadillerinin bir araya gelmesinin ve örgütlenmesinin öncülerinden oldu. 1999 yılının Kasım ayında, “Büyük Mübadil Çocukları” adlı girişimin başlatılmasında aktif rol aldı. 2001 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve vakfın genel sekreterlik görevini üstlendi. Hayatı boyunca mübadil hafızasının korunması, aktarılması ve görünür kılınması için emek verdi.

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın kurucularından, mübadil kültür bilincinin oluşması ve korunmasına önemli katkılar sunan Sefer Güvenç’in vefatı, mübadil camiasında büyük üzüntü yarattı.