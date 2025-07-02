Sendikacılar ifadeye çağırıldı: "Yasal hakkımızı kullandık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işyerlerinde süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan grevde çöp krizine dair yeni bir gelişme yaşandı. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, Şube Sekreteri Serkan Yıldırım, Örgütlenme Sekreteri Eren Bilgen ve Disiplin Kurulu Üyesi Fidel Karabakan ifadeye çağrıldı.

Sendikacılara “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlamaları yöneltildi.

BirGün’e konuşan Şube Başkanı Ercan Gül, gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

“Emniyet aradı bizi, ‘Grevde yaşanan süreçle ilgili şikayet var, ifadenizi almamız gerekiyor’ dedi. Biz de onunla ilgili ifade vermeye gittik. Çöp toplamaya engel olmakla suçlanıyoruz. Grevi işverene karşı zorlaştıracağımız alanlar varsa çöp toplanması gibi, çöp toplanmaması için yasal hakkımızı kullandık. Ancak belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı ve ilçe başkanları gelip çöpümüzü topladılar ve burada tarihinde yaşanmamış bir durumla bizi karşı karşıya bıraktılar.”

Sendikal haklarını kullandıklarını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tek bir derdimiz vardı, ekmeğimizi büyütmek. Bir gerginlik olmasın diye orada bütün arkadaşlarımızı geri çektik. Gerçekten hiç beklenmedik bir tavırla karşılaştığımız için üzgünüz. Gerçekten yapılmaması gereken bir durumla karşı karşıya kaldık.”