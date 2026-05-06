Sendikacılık kişisel ikbal kapısı değildir!

KESK, sendika yöneticilerinin mal varlıkları ve lüks yaşamlarına dair artan iddialar üzerine sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Konfederasyon sendikacılığın bir "meslek" olmadığını vurgulayarak, "Emekçinin aidatıyla lüks ve şahsi ikbal sağlanamaz" dedi.

Basına yansıyan ve sendika başkanlarını hedef alan mali yolsuzluk, şeffaf olmayan harcamalar ve yüksek maaş iddialarına değinen KESK, bu durumun tüm emek mücadelesine gölge düşürdüğünü belirtti.

Açıklamada, sendikaların siyasal iktidardan talep ettiği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlattı.

Mali süreçlerin kapalı kapılar ardında yürütülmesinin, emekçilerin sendikalara olan güvenini temelinden sarstığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'nın oğlu Yuşa Yalçın ile ilgili iddialar TBMM'ye taşınmıştı.

Başkan Yalçın'ın memurlar için TOKİ'den alınan araziye 1300 adet lüks villa yaptığı öne sürüldü.