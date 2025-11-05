Sendikal eyleme kınama cezası iptal edildi

İlayda SORKU

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, Eğitim Sen üyesi sınıf öğretmeni Bakır Uzunkaya’ya verilen kınama cezasını iptal etti. Mahkeme, 24 Kasım 2023’te yapılan iş bırakma eylemine katılımın “özürsüz göreve gelmeme” olarak değerlendirilemeyeceğine ve bunun sendikal hak kullanımı kapsamında olduğuna hükmetti.

Kadıköy İhsan Sungu İlkokulu’nda görev yapan Uzunkaya, Eğitim-İş Sendikası’nın “Geçinemiyoruz, Barınamıyoruz, Yaşayamıyoruz” sloganıyla yaptığı iş bırakma çağrısına uyarak 24 Kasım 2023’te eyleme katıldı. Bu nedenle hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve kendisine kınama cezası verildi. Uzunkaya’ya kınama cezası verilmesinin ardından Eğitim Sen tarafından hukuki süreç başlatıldı. Dava sürecinde ilk derece mahkemesi cezayı hukuka uygun buldu ancak karar istinaf aşamasında bozuldu.

"İŞ BIRAKMA MEŞRU BİR HAK"

Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa’nın 51. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine atıfta bulunarak kamu görevlilerinin sendikal faaliyet kapsamında iş bırakmalarının demokratik bir toplumda meşru bir hak olduğunu belirtti. Kararda, sendikaların çağrısı üzerine gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerine yalnızca o sendikanın üyelerinin değil, aynı alanda faaliyet gösteren diğer sendika üyelerinin veya sendikasız çalışanların da katılabileceği vurgulandı.

Mahkeme, iş bırakma eylemleri nedeniyle verilen disiplin cezalarının “demokratik toplumda gerekli görülmediğini” ifade etti.

Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırarak kınama cezasını iptal etti. Ayrıca 2 bin 617 TL yargılama gideri ve 18 bin TL vekalet ücretinin idare tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.

"TARİHİ BİR KAZANIM"

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Komisyonu, kararı tarihi bir kazanım olarak değerlendirdi.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Mahkeme, sendikamız üyesi olsun olmasın tüm emekçiler lehine tarihi karar verdi. Başka bir sendikanın eylemine katılan üyemize verilen disiplin cezasını hukuka uygun bulmadı. Ekonomik/demokratik haklar için yapılan eylemlerde, karar alan sendikaya üye olmayanlarda demokratik haklarını kullanarak eyleme katılabilir. Emekçilerin birleşik mücadelesi açısından tarihi bir kazanım. Mahkeme kararı, kamu emekçilerinin kafasında yer alan psikolojik bariyeri yıkacak ve emekçileri eylem hattında birleştirecek bir niteliğe sahiptir. İş bırakma ya da daha farklı eylem kararı alan bir sendikanın eylemlerine katılmak, üye olmayan ya da başka sendikalara üye olanlar için de hak olduğu karar altına alınmış oldu” dedi.