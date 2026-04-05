Sendikal faaliyete mobbing

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen delege seçimleri için aday olan personele, “Adaylıktan çekil” baskısı yapıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir hemşire, suç duyurusu dilekçesinde mobbing iddiasını detaylandırdı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde süpervizör hemşire olarak çalışan bir sağlık emekçisi, Sağlık Sen 2 No’lu şube delege adaylığına başvurduğunu belirtti. Hemşire, başvurusunun ardından hastane yöneticisi M.K’nin kendisine mobbing uyguladığını savundu.

Adaylığını çekmemesi durumunda görevinden alınacağı yönünde tehdit edildiğini belirten hemşire, bir diğer hastane yöneticisi F.B’den 27 Mart’ta aldığı telefon ile süpervizör hemşirelik görevinden alındığını öğrendiğini anlattı.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Hastanedeki mobing iddiası, Meclis gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Delegelikten çekilmeyen personelin idari görevleri alınmış, hastaneye geldiği halde personele nöbet tutturulmamıştır. İktidar her alanda yandaşları koruyup kollarken, hastane yönetimini de yandaş sendikaya bırakmış durumdadır” dedi. Sendikanın yöneticilerinin, “Kendi geleceklerine karşı tehdit gördükleri personelin delege olarak sendikal süreçte karşılarına rakip çıkmasın diye personele mobbing uyguladığını” öne süren İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, Bakan Memişoğlu’na şu sorular yöneltildi:

• Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Mart 2026 tarihinden itibaren kaç süpervizör hemşire görevden alınmıştır?

• İlgili hastanede 1 Mart 2026 tarihinden itibaren kaç personelin yeri değiştirilmiştir?

• Kendileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile koordinatör hakkında idari bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa bu önerge sonrası böyle bir soruşturma açılacak mıdır?

• Hastane yöneticilerinin sendikanın iç seçimlerini dizayn etmek için makamlarını kullanmaları hangi mevzuatta vardır?