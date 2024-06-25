Sendikal hak yok sayıldı: 2 fabrikada işçi kıyımı

Klas Isıtma Soğutma Klima Sistemleri ve ABP fabrikalarında, Birleşik Metal İş Sendikası’na üye olan işçiler işten çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, "İki fabrikada da direnişe başladık. Haklarımız için mücadelemiz devam edecek" dedi.

Aycan KARADAĞ

İşverenlerin sendika düşmanlığı devam ediyor.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten ve yaklaşık 200 işçinin çalıştığı Klas Isıtma Soğutma Klima Sistemleri fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası’na üye olan 4 işçi isten çıkarıldı. Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 140 işçin çalıştığı ABP fabrikasında ise işveren sendika üyesi 18 işçiyi işten çıkartı. İşten çıkartmaların ardından sendika direnişe kararı aldı. İki fabrika önünde emekçiler direnişe başladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, BirGün’e yaptığı açıklamada, "İzmir’de Klas Isıtma Soğutma Klima Sistemleri Fabrikası’nda işçiler, anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlendiler. Yasanın aradığı çoğunluğu sağlamamız nedeniyle Bakanlığın verdiği yetki belgesinin yönetime ulaşmasının ardından işveren 4 üyemizi işten attı. Aynı zamanda Manisa’da ABP fabrikası çalışanları, anayasal haklarını kullanarak sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldu. Çalışma Bakanlığı’nın yetki belgesinin işyeri yönetimine ulaşmasının ardından işveren 18 üyemizi işten attı. İki fabrikada da direnişe başladık. Haklarımız için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Aktürk şunları dile getirdi: "Atılan işçiler derhal geri alınsın. İşçilerin anayasal haklarına saygı duyulsun. Açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırılan işçiler insan onuruna yakışır çalışma koşulları, insanca yaşamaya yetecek ücretler için, sosyal hakları için, en temel hakları olan sendikal hakları için mücadele ediyor. Emekçiler olarak toplu sözleşmeli ve sendikalı bir çalışma düzenine kavuşana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."