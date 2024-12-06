Sendikal haklara baskı

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan’ın tutuklanmasının ardından dayanışma için Türkiye’ye geldi. Bu vesileyle biz de görüştüğümüz Goudriaan sendikal mücadele, asgari ücret ve işçi haklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ve uluslararası sendikaların süreci yakından takip ettiğini ve mücadeleye destek verdiğini vurgulayan Goudriaan, “Remzi Çalışkan’ın ve diğer tutuklu sendika yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye’deki sendikaların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin uluslararası sendikal hareket tarafından yakından izlendiğini ifade eden Goudriaan, “Türkiye’deki sendikal hakların iyileştirilmesi için uluslararası dayanışma her zamankinden daha önemli” mesajını verdi.

ENFLASYON AVRUPA’DA DA SORUN

EPSU’nun Avrupa çapında kamu hizmetleri alanında çalışan işçilerin ortak örgütü olduğunu belirten Goudriaan, enflasyonun Avrupa’nın genelinde işçilerin satın alma gücünü düşürdüğünü vurguladı. Sendikaların temel talebinin adil paylaşım olduğunu ifade eden Goudriaan, “Üretime yaptığımız katkının daha adil ücret ve çalışma koşulları olarak bize dönmesini istiyoruz” dedi.

Avrupa’da son dönemde kamu hizmetleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birçok grev ve eylem yapıldığını aktaran Goudriaan, Fransa, İtalya, Yunanistan, Belçika ve İrlanda’daki grevlerden örnekler verdi. Kamu hizmetlerinde personel açığının ciddi bir sorun olduğunu ve bu sorunun hükümetler tarafından yeterince önemsenmediğini söyleyen Goudriaan “Para var. Adil vergilendirme yapılırsa bu bütçeler sağlanabilir. Enerji ve gıda şirketleri gibi sektörlerden daha fazla vergi alınabilir” dedi.

Türkiye’de sendikal hakların kötüye gidişinden duyduğu endişeyi dile getiren Goudriaan, Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan’ın tutuklanmasının baskıların açık bir örneği olduğunu belirtti. “Bu, yalnızca Remzi Çalışkan’a değil, tüm sendikalara bir mesajdır: Herhangi bir sendika üyesi ya da lideri tutuklanabilir” diyen Goudriaan EPSU ve Kamu Hizmetleri Enternasyonali’nin bu durumu uluslararası kamuoyuna taşıdığını ve Çalışkan’ın serbest bırakılmasını talep ettiğini açıkladı.

Goudriaan, sendikal hakların gerilemesinin Türkiye’nin uluslararası sendikal haklar sıralamasında sürekli olarak en kötü ülkeler arasında yer almasına neden olduğunu da ekledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EKSİKLİĞİ

Türkiye’de işgücünün büyük bir kısmının asgari ücret veya ona yakın seviyelerde çalışmasının “utanç verici” bir durum olduğunu söyleyen Goudriaan, bunun temel nedenlerinden birinin toplu iş sözleşmesi kapsamının sınırlı olması olduğunu belirtti. “Toplu sözleşmelerin yaygınlaşması için sendikaların bağımsız olması gerekiyor. Ancak Türkiye’de sendika düşmanı bir iklim var” diye konuştu. Avrupa’da işçilerin en az yüzde 80’inin toplu iş sözleşmesi kapsamında olması hedeflenirken, Türkiye’de sendikal haklara yönelik baskıların bu gelişmeyi engellediğini söyledi.