Sendikalar Bakan’ı bekliyor

Emek Servisi

Türk-İş ve Hak-iş yönetimi, AKP hükümetinden 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinde ikinci bir teklif vermesini bekliyor. İktidarın ilk zam oranı, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16 olarak sunulmuş ve sendikalardan cılız tepkiler gelmişti. Kamu işçisinin ve Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların tepkisi üzerine harekete geçmek zorunda kalan Türk-İş yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan’ın ikinci bir teklifin sunulacağını ilettiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyuran Atalay, "Komisyon üyeleriyle toplantı yaptık, bu rakam kabul edilir değil. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işveren tarafından ikinci bir teklifin verileceğini söyledi. Yarın saat 11.00'de Anıt Park'ta olacağız, oradan Maliye Bakanlığına geleceğiz. Hak-İş ve DİSK de Bakanlıkta olacak. Herkes kendi sendikasıyla beraber Türkiye'nin neresinde olursa olsun işini sorunsuz yapacak” dedi.

KAMU İŞÇİSİ EN DİPTE

Atalay, Bakan Şimşek'in Türkiye gerçeklerini anlamakta zorlandığını ifade ederken “Tam 40 senedir kamu işçisi herkesin önündeydi, şimdi asgari ücretin az üzerinde. İşçilerin aldığı ücret liraya dair yetmiyor. İşçinin dayanacak gücü kalmadı, ekonomik olarak zor durumdayız. 40 sene sonra ilk defa işçiler kamuya girmiyor çünkü ücret düşüklüğü var. Artık arkadaşlar gelip burada anlaşacak. Haziran sonunda demir yollarının grev kararı geliyor. Akabinde kara yollarının grev kararları geliyor. Makine kimyanın geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçilerinin grev kararı geliyor. İşçilerin bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel cevap versin, ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar" diye konuştu.

Öte yandan konfederasyona bağlı sendikalar ve kamu işçileri, Türk İş başkanı Atalay'ın açıklamasından tatmin olmadı. Taleple iktidar cephesinin önerdiği arasında devasa bir fark olduğunu söyleyen kamu işçileri Türk İş'e seslenerek “Eylemlere geçilecek dediniz, kararınızın arkasında durun” çağrısında bulundu.

Perşembe gününe kadar kamu işçisini tatmin edecek bir teklif gelmezse Türk iş yönetimine rağmen fiili iş bırakmalar ve grevler işçinin gündeminde olacak.