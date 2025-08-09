Sendikalar masaya sermaye için oturuyor

Karayollarından demiryollarına, hastanelerden savunma sanayisine kadar kamuda birçok iş kolundaki 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) süreci, hükümet ve sendikal bürokrasinin aylarca süren oyalama taktiğinin ardından işçiyi ölümü gösterip sıtmaya razı ederek sona erdi.

KÇP masasına yüzde 90 zam talebiyle oturan Türk-İş ve Hak-İş yöneticileri ilk altı ay için yüzde 24’lük zamma imza attı. Sendikacıların ikinci altı ay için günlük 50 lira artı yüzde 11 zammı kabul etmesiyle yıllık zam oranı Erdoğan-Şimşek programının hedefleri doğrultusunda kümülatif olarak yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

KÇP süreciyle birlikte sendikal hareketin durumu bir kez daha gündem geldi. İşçi sınıfı örgütleri tarihinin en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor. Hem KÇP sürecini hem de sendikal örgütlülüğün bugünkü durumunun nedenlerini İktisatçı Prof. Dr. Mustafa Durmuş ile konuştuk.

Öncelikle KÇP süreci nasıl ilerledi, nasıl sonuçlandı? Bir değerlendirme alabilir miyiz?

Kamu Çerçeve Protokolü, başlangıçta Konfederasyonlar tarafından sunulan teklifin oldukça aşağısında kaldı. Çünkü protokole göre; toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya çekilirken, aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin liranın üstünde olan işçilerin ücretlerine bin 200 lira zam yapıldı.

Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olarak belirlendi. Birinci yıl ikinci altı ay için aylık brüt çıplak ücretlere bin 500 lira seyyanen zam yapıldıktan sonra yüzde 11 oranında artış uygulanması karara bağlandı. Diğer altı aylar için belirlenen zam oranları ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oldu. Bu sözde ücret zamları aslında zam olmayı bir kenara bırakın, enflasyon farkını bile karşılamaktan çok uzak. Üstelik 8 aydır bu artışı alamayan işçiler parası daha cebine girmeden önce yüksek enflasyonla ardından da adaletsiz gelir vergisi tarifesiyle aslında geri alınmış oldu. Üstelik akçal konular dışında işçinin hiç bir talebi de yerine getirilmedi.

Bu yüzden de bu pazarlığa işçiler açısından gerçek bir kazanım olarak bakmak çok zor. Bunun bir nedeni iktidarın krizin faturasını işçilere yüklemek istemesi ise, diğeri işçi sendikalarının içinde bulunduğu sefil durumdur diye düşünüyorum.

Bu son KÇP süreci de sendikaların mevcut durumunu ortaya koydu. İşçi sendikaları artık işçileri ‘satan’ yozlaşmış örgütler olarak tanımlanıyor. Sizce işçi sendikası nedir ya da ne olmalıdır?

Bu soruya yanıt verebilmek için 200 yıl kadar öncesine yani sendikaların ortaya çıktığı döneme gitmek gerekir. Kapitalizmin ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere’de önce ‘Birlikler’ olarak ortaya çıktılar. 19. yüzyılda sendikaları ortaya çıkaran neden kapitalizm altında işçi sınıfının çok kötü koşullarda çalışmak ve yaşamak zorunda kalmasıydı ve ağır emek sömürüsüydü. Zamanla işçiler bu koşulları iyileştirebilmek ve sömürüyü azaltabilmek için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini kavradılar. Ayrıca sermaye sınıfının işçileri bölerek birbirlerine karşı kullanmalarını önlemek için de işçiler bu birliklerde örgütlendiler.

Kısaca söylemek gerekirse, işçi sendikaları tarihsel ve sosyolojik olarak işçi sınıfı örgütleridir. Ücretli emeğe dayalı kapitalist sistem içinde var olurlar. Ücret, sosyal haklar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdamın korunması gibi konularda üyeleri adına sermayedarlarla müzakere yürütürler.

Bu nedenle de en radikal sendikalar dahi ücretli sistemi kabul etmek durumundadırlar. Normal işlevleri olarak sendikalar, işçileri emek-sermaye piyasa ilişkilerinin normal, doğal ve uygun bir şey olduğuna ikna etmeye çalışırlar. Çünkü sendikalar, kapitalizmin içinden doğan işçi örgütleridir.

Bu son 200 yıl içinde sendikalar nasıl bir değişim içinde oldular?

“Kapitalizmin altın çağı” olarak da adlandırılan 1950-1980 yılları arasında işçi sınıfı ve sendikalar bugüne kıyasla çok daha güçlüydü. Ancak neoliberal dönem olarak da adlandırılan 1980’lerden itibaren kapitalizm içinde sınıfsal güç dengesi, sermayeden yana olmak üzere, belirgin bir biçimde değiştiğinden sendikalar bugün eski güçlerine sahip değiller.

Neo-liberal dönemde merkez ülkelerdeki sermaye sınıfı kârını, üretimini ağırlıklı olarak ucuz ve örgütsüz emeğin bol olduğu azgelişmiş çevre ekonomilerine kaydırarak sağladı. Aynı zamanda hızlanan ve çeşitlenen finansallaşma üzerinden kârını katladı, sermaye birikimini hızlandırdı. Bu dönemde, özellikle de azgelişmiş ülkelerde, sermaye birikimi emek sömürüsünün yanı sıra doğanın da talan edilmesiyle sağlanan rantlarla hızlandırıldı. Bu dönemin bir özelliği de reel üretimin öneminin göreli olarak azalması bunun hizmetler sektörü ve inşaat sektörü ve finansal sektörler gibi sektörlerle telafi edilmesidir. Bu da işçi sınıfının kompozisyonunda ve sendikalarda önemli değişikliklere neden oldu.

Bu süreçte sendikalaşma oranı düştü mü?

Evet. Keskin biçimde düştü. Çünkü işçi sınıfının üretimden gelen gücünün zayıflaması ve sermaye sınıfının gücünün iyice artmasıyla birlikte artık, kolayca gözden çıkartılabilen, ikame edilebilen, ‘itibarsız’ bir işçi sınıfı oluştu. Artık sermaye sınıfı ve onun işini kolaylaştıran devlet açısından; örgütsüz, güvencesiz, kısmi çalıştırılan, düşük ücretli ama daha da önemlisi uysal bir işçi sınıfının varlığı gerekli ve yeterliydi.

İstatistikler de genel olarak dünyada sendikalardan bir kaçış başladığını doğruluyor. Öyle ki sendikalaşma oranı (sendika yoğunluğu) bu süreçte sürekli olarak düştü. Gelişmiş 24 ülkeye ait veriler sendika yoğunluğunun son 20 yılda 24 ülkenin 21'inde, son 30 yılda ise 24 ülkenin 22'sinde azaldığını gösteriyor. Hatta dayanışma aidatı gibi aidatlarla TİS’ten faydalananları da kapsayan sendikal kapsama oranları bile düştü.

Türkiye’de de sendikalı işçi sayısı ve oranı benzer biçimde düşüyor. En son bu yılın temmuz ayında yayınlanan sendika üye istatistiklerine göre; sendikalı işçi sayısı Ocak’tan Temmuz’a 94 bin 988 kişi düştü. Oysa bu yedi ayda çalışan işçi sayısı 461 bin 410 arttı.

Özetle, çalışan işçi sayısındaki artışa rağmen, sendikalaşma oranı ülke genelinde yüzde 14’ü biraz aşabiliyor. Sendikalaşma oranı çok düşük ve metal, ticaret ve tekstil gibi bazı sektörlerde ciddi üye kayıpları var.

Sendikaların temel işlevlerinden birisi de toplu iş sözleşmeleri (TİS)… TİS kapsama alanı genişliyor mu daralıyor mu?

TİS kapsama alanındaki işçi yüzdesi de azaldı. Çünkü diğer faktörlerin yanı sıra, pazarlık biçimleri de giderek farklılaştı. Bu sistemler; firma düzeyinde pazarlıktan, ara pazarlık düzenlemelerine ve merkezi pazarlık prosedürlerine kadar uzanıyor.

Merkezi bir koordinasyonla yapılan toplu sözleşmeler (Kamu Çerçeve Protokolü örneğinde olduğu gibi) enflasyonu düşürmeye yararken, işgücü verimliliğini artırıyor. Bu durum da TİS politikasının cari ekonomi politikalarına endeksli olarak tasarlanıp uygulandığını ve sermayenin kârlılığını artırarak sermaye birikimini hızlandırmayı hedeflediğini gösteriyor. Bu da TİS’in daha çok sermayenin ve kamu işveren örgütlerinin lehine bağıtlandığını gösteriyor. Son KÇP bunun somut bir örneği…

Prof. Dr. Mustafa Durmuş

Sizce sendikaları zayıflatan ya da etkisiz hale getiren nedenler neler?

Sendikaların ciddi bir düşüşte olmalarına yol açan birçok etken var. İlk olarak, küreselleşme, neoliberalizm, özelleştirme ve finansallaşmayı listenin başına koymak gerekir. Çünkü öncelikle neoliberal ideoloji tarafından emeğin örgütlenmesi ve sendikaların toplu pazarlık yapması, kazananlar ve kaybedenler arasında doğal bir hiyerarşi oluşmasını engelleyen kötü bir şey, bir piyasa başarısızlığı olarak tasvir edilir. Emek-sermaye eşitsizliği ise doğal bir şey olarak görüldüğünden, bunu ortadan kaldırmaya çabalayan işçi sendikalarına düşman gözüyle bakılır. Sendikalar “kapitalist piyasaların işleyişini bozan tehlikeli yapılar” olarak tanımlanır.

Küreselleşme işçi örgütlenmesini nasıl zayıflattı?

Kapitalist küreselleşme, bütün dünyada sendikal hareketlerde dönüşümlere neden oldu. Özelleştirmeler ve teknolojik gelişmeler yeni sanayiler yaratıp, hizmetler sektörünü daha da çeşitlendirip büyüttükçe, kapitalistler daha ucuz emek için üretimlerini işgücünün daha ucuz olduğu bölgelere kaydırdıkça, geleneksel sendikacılığın kaleleri birer birer düşmeye başladı. Bir yandan sendikasız işyerlerinin sayısı hızla artarken, diğer yandan “Yeni Sol” gibi adlarla nitelendirilen sözde işçi partileri ve sosyal demokrat-reformist partiler ve hükümetler küreselleşmenin anayasası sayılan Washington Uzlaşması’na uyarlanmaya başladılar. Sendikalar, son 40 yıldır sermayenin bu küresel saldırısına yeterince direnemediler. Bir zamanların güçlü sendikaları ehlileştirildi, dağıtıldı. Sermayenin kontrolü altındaki hükümetler ve işverenler küreselleşmeyi sendikaları, emperyalist sermayenin ihtiyaçlarına hizmet edecek bir araç olarak kullandılar. Küreselleşme, özel sektörde çalışan işçilerin reel ücretlerini düşürdü ya da sabit tuttu (ABD ve Avrupa dahil). İşgücü verimliliği artırıldı ve iş ortamları giderek daha esnek ve işçiler için daha az güvenli bir hale getirildi.

Güvencesiz istihdam biçimleri de sendikaları zayıflatan bir etken midir?

Kesinlikle. Küreselleşmeyle birlikte, azgelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan yeni sektörlerde çalıştırılan, örgütsüz işçiler ortaya çıktı. Genelde genç işçiler, kadın ve göçmen işçiler bu sektörlerde asgari iş güvenliği altında, son derece sağlıksız ortamlarda ve sosyal güvenlik ve sağlık sigortasından mahrum olarak, ilkel sermaye birikimi dönemini hatırlatan koşullarda çalışmaya zorluyor. Tıpkı yedek sanayi ordusunda olduğu gibi, bu iş güvenliğinden yoksun düşük ücretli işçilerin varlığı sendikalı işçilerin pazarlık güçlerini zayıflatmak için kullanılıyor. İşçi sendikalarının çoğunluğu ise bu çalışan sınıfın yeni katmanları ya da işsiz kalmış işçilerin çalışma ortamlarıyla ilgili hiçbir şey yapmadıkları gibi, onları örgütlemeye ya da sendika üyesi yapmaya bile yanaşmıyor.

Peki, özelleştirmeler?

Özelleştirmeler de işçi örgütlerini zayıflattı. Neoliberalizmin bir ayağı olan özelleştirme sonrasında özelleştirilen işyerlerinde uygulanan esnek emek gücü politikaları işçi sınıfı örgütlülüğünü yok ediyor. Özelleştirme sadece mülkiyet devri ile değil, serbestleştirme- düzenlemeden vazgeçme, tanınmış uluslararası firmaların isim haklarını kullanma hakları, lisanslama, kamu-özel ortaklıkları gibi yöntemlerde her alanda yapılıyor. Dolayısıyla da daha önce kamuda göreli olarak daha rahat örgütlenebilen işçi sendikaları özelleştirmelerle birlikte bu güçlerini yitirdiler.

Kamu sektöründe, özelleştirmeler ve kamu harcamalarındaki kısıntılar nedeniyle çok sayıda kamusal hizmet alanı kapatıldı ve yığınlar işsiz bırakıldı. Taşeron firma işçilerinin ücretleri donduruldu ve istihdam koşulları çok kötüleştirildi. Bilhassa, taşeronlaştırma biçimindeki özelleştirmenin giderek yaygınlaşması sendikal örgütlenmeyi neredeyse imkânsız bir hale soktu. Bir özelleştirme biçimi olan taşeronlaştırma, sermaye sınıfı açısından, sadece ucuz işçilik ya da kıdem tazminatı gibi bazı yasal sorumluluklardan kurtulmak için değil, dayanışma kültürünü yok edip, bireyci kültürü yerleştirmek, sendikasızlaştırmak ve sınıf bilincini yok etmek için de yapılıyor.

Ya işçilerin borçlanmaya mahkûm edilmesi?

Neoliberalizmin en başat özelliğinden biri finansallaşmanın görülmemiş ölçüde artmasıdır. Finansallaşan bir ekonomide göreli olarak ucuz ve bol kredi emekçi sınıfları sisteme bağlarken, sınıf bilincini zayıflatır. Öncelikle, aşırı finansallaşan ekonomide emekçiler giderek artan biçimde borçlandırılarak tüketime teşvik edilirler. Emekçiler tüketici kredileri ile ev, araba ve diğer tüketim malı alımlarına yöneltilirler. Tüm bu gelişmeler emekçilere borçlarını geri ödeyememe, sahip olduklarını kaybetme korkusu yaşatır. Bu durum işlerini kaybetmemek için onları örgütlü mücadeleden ve sendikal faaliyetten uzak tutar. Emekçiler borçlandırılarak sistemin suç ortağı haline getirilerek adeta rehin alınırlar. Bu durumdaki kitleler ekonomik istikrarın (borçlanma maliyetlerinin artmaması için) korunması için izlenmekte olan ekonomi politikalarını desteklemek durumunda kalırlar. Ayrıca finansal sektörde çalışan emekçilerin sınıf içindeki payı artar. Bu kesimler sınıf bilinci ve eylemlilik anlamında geleneksel sanayi işçisinin gerisindedirler. Zira kendilerini beyaz yakalı ve orta sınıf olarak görürler. Bu da onların sınıfsal olarak bilinçlenmesini geciktirir.

Otoriter rejimler sendikal çöküşün nedenlerinden birisi değil mi?

Elbette. Özellikle de 21’inci yüzyılla birlikte neoliberalizmin giderek otoriter ve yeni faşist devlet biçimleri altında uygulanması sonucunda işçi hakları ve sendikal örgütlenmelerde tam bir çöküş yaşanıyor. Bu yüzden de sendikasızlaşmayı etkileyen temel nedenlerden biri olarak otoriter, işçi düşmanı rejimleri de belirlemek gerekir.

Bu bağlamda, Türkiye’de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrası kurulan askeri diktatörlük ve ardından bu diktatörlüğün güvencesi altında uygulanan emek düşmanı neoliberal politikaların ve son 10 yıldır ülkede uygulanan otoriter rejimin etkisiyle işçi sınıfı ve işçi sendikalarının büyük kayıplara uğramasına şaşırmamak gerekiyor.

Ülkedeki mevcut otoriter rejim, diğer semptomlarının yanı sıra, oligarşik bir yönetim anlayışı, parti ve polis devleti uygulamaları, giderek artan ekonomik eşitsizlikler, ifade, örgütlenme özgürlüğüne ve yerel yönetimlere yönelik baskılarla karakterize edilebilir. İktidar küçük bir azınlık zengine hizmet ediyor ve muhalefeti bastırmak ve açgözlülüğü hem ülke içinde hem de yurtdışında genişletmek için giderek daha da sağa kayıyor, daha da otoriterleşiyor. Son maden işçilerin grevlerinin ertelenmesinde yaşandığı gibi, anayasal grev hakkı kullandırılmıyor. Anayasaya uyulmadığı gibi, işçi sınıfının elde ettiği yasal kazanımların birçoğu tek tek ortadan kaldırılıyor. Maalesef bu saldırılara karşı işçi sınıfının kendini koruyabilecek güçte bir örgütlülüğü yok. Aksine sınıf giderek daha da zayıflıyor. Sendikalar, üzerlerine serpilmiş ölü toprağı ve etkisi altında kaldıkları neoliberal çürüme sonucunda büyük ölçüde etkisiz konumdalar.

Mevcut otoriter rejim altında, işçilerin sendikal bilinçten yoksun bırakılmaları, patron baskısı ve işten çıkartılma korkusu ve işçiler arasındaki sendikalara ilişkin kötü algının pompalanması işçilerin sendikalardan uzak durmasına neden oluyor. Sendikalaşmış olanların bir kısmı ise toplu iş sözleşmesi yapamıyor. Oysa normalde bugünler ülke tarihinde işçi sınıfının ve diğer emekçi katmanların en fazla yoksullaştığı günler olduğu için itirazın da mücadelenin de yükselmesi gereken günlerdir. Yani ülke yüksek hayat pahalılığı ve korkunç gelir eşitsizliği nedeniyle, bir isyan öncesi dönem yaşıyor olması gerekiyor. Aksine Kamu Çerçeve Protokolü benzeri müzakereler, işverenlerin ve iktidarın işçileri oyalamak için oynadıkları bir oyuna dönüştü.

Şu ana kadar sözünü ettiğiniz nedenler daha çok dışsal nedenler olarak değerlendirilebilir. Sendikaların işleyiş biçimleriyle ilgili hiç neden yok mu? Sendikacılar sütten çıkmış ak kaşık mı?

Elbette var. Çünkü dış etkenlere karşı tam olarak direnemeyebilirsiniz ama bu sizin yozlaşıp, çürümenizi gerektirmez. Son dönemlerde, ‘promosyon sendikacılığı’ adı verilen yoz bir sendikacılık anlayışında ciddi bir artış söz konusu. Yeni üye almak kadar, rakip sendikaların üyelerini çalmak için de aracılara ve üyelere para dağıtmaktan ve diğer maddi teşvikleri kullanmaktan, siyasal iktidarı baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmeyen bir sendikacılık anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Ayrıca, ABD’de 1930’lardaki Büyük Depresyon dönemlerinde görülen “Mafyatik-Gangster Sendikacılık” Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. Bazı sendikalarda ise yönetimler babadan oğula geçiyor.

Bazı sendikaların para ve mal varlığının birçok şirketin mal varlığından daha fazla olduğu ileri sürülüyor. Bu da sendikal gerilemede bir etken olabilir mi?

Elbette olabilir. Buna batıda “Finans Sendikacılığı” adı veriliyor. Bu sendikaların para ve finans ile olan ilişkisini anlatıyor. Bugünün sendikal davranışını doğru anlayabilmek için sendikaların mali uygulamalarını masaya yatırmak gerekiyor. Öyle ki neoliberalizm döneminde, sendikaların üye sayısı azaldı ama mali durumları sıçrama yaptı. Sendikalar, borsa, döviz, mevduat ve gayrimenkul gibi diğer para ve emlak piyasasındaki yatırımları sayesinde önemli yatırım ve kira geliri elde edebiliyorlar. Keza sendikalar örgütlenme ve grev gibi faaliyetler için aidat ve yatırım gelirlerinden elde ettiklerinden çok daha az para harcıyor ve yıllık bütçe fazlası vererek net varlıklarını artırıyorlar.

Burada olan şey, işçi sınıfına fayda sağlayan bir gündemi ilerletmek ve yeni işçilerin sendikalarda kitlesel olarak örgütlenmesini sağlamaya odaklanmak yerine, mevcut üyelerden sağlanan aidat gelirlerinin finans, banka, borsa ve emlak piyasalarında değerlendirilmesinin asıl amaç olarak benimsendiği ‘finans sendikacılığı’ denilen şeye dönüşmesi. Oysa, emeğin gücünün gerçek kaynağı sendikanın şişkin bilançosu ya da sahip olduğu otel-motel sayısı değil. Güç, nihayetinde, örgütlülükten, işçilerin grevler ve diğer faaliyetler yoluyla üretimden gelen güçlerini uygulamak için hayata geçirdikleri kolektif eylemlerden gelir. Sendikalar kaynaklarını agresif yeni örgütlenme ve eğitim faaliyetlerine harcamadıkları sürece, çok düşük olan üye sayısını artıramazlar, üye işçileri eğitip, bilinçlendiremezler, örgütlülüğü pekiştiremezler.

Son olarak sendikaların bu çöküşten kurtulabilmeleri için nasıl bir sendikacılık anlayışına ihtiyaç var sizce?

Net söylemek gerekirse; yeni bir sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışına ihtiyaç var. Kapitalizmin, kapitalist devletin ve sermaye ideolojisinin içinden geçtiği bu sürecin sosyal ve politik hayat üzerinde çok önemli etkileri de söz konusu. Bunun bilincinde olarak, işçi sendikaları öncelikle, olabildiğince iyi toplu iş sözleşmeleri yapmalıdırlar. Ancak mücadelelerini ücret sendikacılığı ile sınırlı tutmamalı, ücretleri ve çalışma koşullarını müzakere etmekten daha fazlasını da yapmalıdırlar. Örnek olarak, işgücü piyasası kurumları üzerinde etkili olmalıdırlar, devlet bütçesi aracılığıyla emekten yana yeniden bölüştürücü politikalar uygulaması için iktidarları zorlamalıdırlar, toplumsal ilerlemeyi ve katılımcı demokrasiyi ve barışı savunmalıdırlar. Bu aynı zamanda, demokrasiyi sendika içinde içselleştirerek hayata geçirmeyi ve sendikal bürokrasi ile mücadele etmeyi gerektirir. Ancak hepsinden önemlisi, sendikaların yöneticileri gündemlerini başka şeylerle meşgul etmekten vazgeçip, sınıfın ve sendikanın, örgütlenme ve eğitim gibi sorunlarının çözümüne odaklanmalıdırlar.