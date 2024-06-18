Sendikalardan Bakan’a tepki

Tekin’in açıklamasına sendikalardan sert tepki geldi. “Fonlanmıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz” diyen sendikalar dünyanın hiçbir yerinde öğretmenlerin bu kadar itibarsızlaştırılmadığına dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlerle ilgili "Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi, kamu tarafından fonlandırılmıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada Bakan’ın ifadelerine yönelik "Dünyanın hiçbir yerinde eğitim emekçileri bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından bu kadar itibarsızlaştırılmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hatırlatmak isteriz. Öğretmenler kamu tarafından fonlanmıyorlar. Yaptıkları işin, verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar. Üstelik yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücret karşılığı çalışıyorlar. Bakan kamu kaynaklarıyla fonlananları görmek istiyorsa proje adı altında dinci gerici cemaat ve vakıflara, teşvik adı altında özel okul patronlarına, geçiş garantili köprülere, havalimanlarına, otoyollara aktarılan kamu kaynaklarına, 5’li çetenin silinen vergi borçlarına, sarayın harcamalarına ayrılan milyarlara baksın" denildi.

Eğitim İş'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"Bakanlığa bağlı devlet okullarındaki kamu emekçilerinin aldıkları ücret için Tekin’in “kamudan fonlandırılma” ifadelerini kullanması, eğitim emekçilerinin maaşlarında iyileştirmeler yapması gerekirken, aslında toplumda eğitimcilerin itibarını düşürmeye hizmet ettiğinin göstergesidir.

Bakan Tekin’e şunu hatırlatmak isteriz; Bakan olarak görevleriniz MEB bünyesinde çalışan eğitim emekçilerinin insanca yaşayacağı ücretleri alması için çaba göstermek, piyasacı bir bakış açısı ile değil kamucu bir bakış açısı ile eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarını çözmek ve ülkedeki özel okul sayılarının artması değil, devlet okullarının derslik ve öğretmen açığını azaltmaktır."