Sendikalardan Cenova Limanı’na Filistin ablukası

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İtalya’da sendikalar, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova Limanı’nı araç girişlerine kapatarak İsrail’e silah ve mühimmat gönderilmesine karşı gösteri düzenledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden işçiler "Katliamı durdurmak için geçişleri kapatıyoruz" çağrısıyla limanı bloke etti.

ANSA’nın haberine göre, protesto dün sabah limanın San Benigno kapısında trafiğin durdurulmasıyla başlarken daha sonra diğer kapılar da kapatıldı. Protestocular, gemilere yüklenecek konteynerleri taşıyan tırların geçişine izin vermedi.

AKADEMİSYENLERE FİŞLEME

Almanya’da Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın, İsrail’i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri, ‘‘Bakanlık’tan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapanlar’’ şeklinde ayrı bir kategoride listelediği ortaya çıktı. NDR televizyonunun ulaştığı bilgiye göre Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger’in olaylara ne ölçüde müdahil olduğu e-postalardan anlaşılamadı. Medya, bu sürecin Bakan’ın bilgisi olmadan gerçekleşmeyeceğini vurguluyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.