Sendikalardan Macron’a ‘sandığa saygı duy’ çağrısı

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Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel Emek Konfederasyonu (CGT), hükümet kurma görevinin erken seçimlerde sandıktan birinci çıkan sol parti ittifakına verilmesi çağrısında bulundu. Sendika yönetimi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u seçim sonuçlarını tanımazlıktan gelmekle suçladı, Olimpiyat Oyunları sırasında protestolar için sokağa çıkmakla tehdit etti.

Seçimlerin ardından hükümetin kurulması için acele etmeyeceğini söyleyen Macron, kendi partisinden olan Başbakan Gabriel Attal'dan bir süre daha görevinde kalmasını istemişti. Macron, hiçbir partinin hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmadığına dikkat çekerek, "Kimse kazanmadı" dedi. Macron'un piyasa dostu merkez ittifakının, seçimden birinci çıkan Yeni Halk Cephesi (NFP) içindeki daha ılımlı partiler olan Yeşiller ve Sosyalistlerle koalisyon kurmayı deneyeceği belirtiliyor.