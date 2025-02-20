Sendikalardan Türkmen ve işçiler için eylem

Emek Servisi

İstanbul’da birçok sendika, Başpınar işçileriyle dayanışma çağrısı ve Mehmet Türkmen’e Özgürlük talebiyle Çalışma Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde olacak. BİRTEK-SEN, DİSK Gıda-İş, Yapı Yol-İş, DİSK Enerji Sen, KESK, Kataş-Sen, Basın-İş, İnşaat-İş, Ses, Umut Sen, DGD-SEN ve Özel Sektör Öğretmenleri sendikası bir araya geldi.

Toplantıda Antep Başpınar OSB işçilerinin sürdürdükleri eylemlerle dayanışma ve BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna son verilmesi talebiyle saat 18:30’da İstanbul Karaköy’de Çalışma Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde eylem düzenleme kararı alındı.

Toplantının ardından sendikalar adına konuşan DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, “Günlerdir Başpınar işçilerinin haklı mücadelesini izliyoruz ve onların sesini ülkenin dört bir yanına taşımak için uğraşıyoruz. Güvencesizlğe karşı, kölelik çalışma koşullarına karşı yükseltmiş oldukları bu mücadelede sendikal özgürlükleri tanımayanlar, işçilerin haklarını yok sayanlar bir gecede düzenledikleri keyfi kararlarla Mehmet Türkmen arkadaşımızı tutuklayarak direnişi sonlandırmaya çalışıyor. Ama şunu iyi bilsinler ki Antep’te yükselen bu sesi, Mehmet Türkmen’in sesini biz memleketin dört bir yanında yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.