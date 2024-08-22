Sendikaların eylem takvimi belli oldu

Emek Servisi

Derinleşen ekonomik kriz milyonlarca emekçiyi her gün daha da sıkı bir darboğazın içine itmeye devam ediyor. Tabandaki “Geçinemiyoruz” tepkisi dalga dalga yayılırken DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, 9 Temmuz’da yaptıkları ortak basın açıklamasının ardından eylem haritalarını ilan etmeye başladı. 9 Temmuz’dan bu yana herhangi bir ortak çalışma sürdürmeyen konfederasyonlar, eylem planlarını da ayrı ayrı açıkladı.

DİSK, bundan sonraki eylem planlarını dün konfederasyona bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) Kocaeli’de bulunan Mersen fabrikasındaki grevin 125’inci gününde ilan etti. Konfederasyonun yol haritası, Mersen grevinin 125’inci günü için düzenlenen dayanışma konserinden önce DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından açıklandı. Çerkezoğlu, “Mücadeleyi büyütmek ve kazanımla sonuçlandırmak hepimizin görevi” diye konuştu.

DİSK, “Gelirde adalet, vergide adalet” eylemlerinden yeni dönemi önümüzdeki hafta başlatacaklarını duyurdu. Ağustos ayının son haftası ile eylül ayının başına kadar, DİSK üyesi işçilerin bulunduğu tüm işyerlerinde taleplere ilişkin eylemler yapılacak. 4-5 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde DİSK temsilcilikleri, yerel eylemler düzenleyecek. Ardından bölge mitingleri başlayacak. İlk miting, 13 Eylül’de Mersin’de yapılacak. Mitinge Akdeniz Bölgesi’nden işçilerin katılımı bekleniyor.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ DE MEYDANLARDA

Diğer iki işçi konfederasyonu da talepleri için mücadele edeceklerini belirterek eylem planlarını ilan etti. Konfederasyonların takvimi şu şekilde:

• TÜRK-İŞ

26 Ağustos: Çerkezköy, Tekirdağ

3 Eylül: Zonguldak

• HAK-İŞ

23 Ağustos: Kayseri

5 Eylül: Kocaeli

13 Eylül: Antep