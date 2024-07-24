Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de

Sendikalar ve Toplu iş sözleşmeleri gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Verilere göre; 16 milyon 973 bin 61 işçiden yüzde 14,80'i yani sadece 2 milyon 512 bin 33'ü sendika üyesi. En çok üyeye sahip sendika ise Türk Metal.

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Fotoğraf: AA