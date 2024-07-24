Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de
Sendikalar ve Toplu iş sözleşmeleri gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Verilere göre; 16 milyon 973 bin 61 işçiden yüzde 14,80'i yani sadece 2 milyon 512 bin 33'ü sendika üyesi. En çok üyeye sahip sendika ise Türk Metal.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ'de çeşitli iş kollarındaki çalışan sayısı ve Temmuz ayı içindeki sendikalı üyelerin bulunduğu bilgiler yer aldı.
Tebliğe göre, 16 milyon 973 bin 61 işçiden yüzde 14,80'ine denk gelen 2 milyon 512 bin 33'ü sendika üyesi.
İşçilerin yüzde 85'i ise sendika üyesi değil.
İstatistiğe göre ocak ayında 2 milyon 495 bin 423 olan sendikalı işçi sayısı 16 bin 610 arttı, sendikaya üye olma oranı toplam sayıya oranla yüzde 0,42 azaldı.
Üye sayısı açısından Türkiye'nin en büyük sendikası 295 bin 192'le Türk Metal oldu. Ardından 275 bin 317 üye ile Hizmet İş, 211 bin 657 üye ile de Öz Sağlık İş izledi.