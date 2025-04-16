Sendikalı emekçi için direniş sürecek

Emek Servisi

Kocaeli Gebze’de bulunan Almanya sermayeli Erlau Metal fabrikasında Birleşik Metal-İş’e üye olan işçinin işten çıkarılmasına karşı sendika direnişe geçti. İşçiler, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube’de örgütlendikten sonra sendika Çalışma Bakanlığı'ndan yetki almış, buna rağmen işveren yetki itirazı oyununa başvurmuştu. Mahkeme süreci devam ederken fabrikadaki öncü işçilerden biri haksız biçimde işten çıkarıldı.

Fabrika önünde açıklama yapan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Selçuk Çifci, "Şu an bizi burada kayıt altına alan polisler aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyorum. Bu memleketin kaymakamı, valisi, emniyet müdürü, bakanı, bu ülkeyi yönetenler dinlesin. Yüzde yüz Alman sermayeli Erlau fabrikasında sadece ve sadece sendikalı oldu diye bir üyemiz işten atıldı. Bu saatten sonra ya Abdullah bu fabrikada işbaşı yapacak, ya da Abdullah'ın arkadaşları, ona yapılan bu haksızlığın hesabını soracak" dedi.