Sendikalı işçi bir kez daha kazandı: En düşük maaş 102 bin lira oldu
Emek Servisi
Kocaeli Gebze'deki Bayer Türk Kimya'da işçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Bayer ile sendika arasında imzalanan TİS ile fabrikada ortalama çıplak maaş net 102 bin liraya yükseldi
2 yıl geçerli olacak TİS ile ortalama maaş 5 asgari ücrete yaklaşırken sözleşmede yer alan sosyal haklar ile işçilerin aylık kazançları 176 bin liraya ulaştı. İşçiler, 14 Mart'ta atılan imzaların ardından dün ilk vardiya gününde TİS'i halaylarla kutladı.