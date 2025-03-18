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Sendikalı işçi bir kez daha kazandı: En düşük maaş 102 bin lira oldu

Çalışma Yaşamı
  • 18.03.2025 05:00
  • Giriş: 18.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 18.03.2025 05:00
Sendikalı işçi bir kez daha kazandı: En düşük maaş 102 bin lira oldu
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

Kocaeli Gebze'deki Bayer Türk Kimya'da işçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Bayer ile sendika arasında imzalanan TİS ile fabrikada ortalama çıplak maaş net 102 bin liraya yükseldi

2 yıl geçerli olacak TİS ile ortalama maaş 5 asgari ücrete yaklaşırken sözleşmede yer alan sosyal haklar ile işçilerin aylık kazançları 176 bin liraya ulaştı. İşçiler, 14 Mart'ta atılan imzaların ardından dün ilk vardiya gününde TİS'i halaylarla kutladı.

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