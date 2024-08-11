Sendikalı işçi patrondan güçlü

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da faaliyet gösteren işlenmiş gıda üreticisi Polonez fabrikasında işten çıkarılan işçi sayısı 135’ten 146’ya yükselirken İstanbul Tabip odası ve sosyalist partiler işçilerin fabrika önündeki direnişini ziyaret etti. Ücretli izne çıkarılan işçilerin dün işbaşı yapmak için fabrikaya gelmeleriyle işten çıkarıldıklarını Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, olumlu bir geri dönüş alınmadığı takdirde Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu.

HALK SAĞLIĞI DA TEHDİT ALTINDA

SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Esenyurt Dayanışması ve İstanbul Tabip Odası dün Polonez işçilerini ziyaret etti. SOL Parti tarafından direniş alanında yapılan açıklamada işçilerin mücadelesinin yanında oldukları vurgulandı. Parti adına açıklamayı okuyan İstanbul İl Sözcüsü Avukat Nuriye Alsancak, “Polonez patronu 20 yıldır fabrikasında çalışan tecrübeli işçileri işten çıkardı. Çünkü sendikalı işçiler daima patrondan güçlüdür. Bu sömürü düzenini yenmek için örgütlenmeye, sendikal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Polonez işçileri kendileri ile ilgili haberi gazetemizden okudular.

İstanbul Tabip Odası ise yaptığı açıklamada işçilerin yanında olduklarını belirtirken işçilerin yerine alınan taşeronların halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamayı okuya Dr. Emrah Kırımlı şöyle konuştu: “Attığı işçilerin yerine işi bilmeyen, deneyimsiz ve hijyen eğitimi almamış işçilerle üretim yapması halk sağlığını da tehdit etmektedir. İTO olarak iddiaları kamuoyu ile paylaşmayı ve depolama tesisinin halk sağlığı açısından denetlenmesi talebini dile getirmeyi bir görev biliyoruz.”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da dün işçileri ziyaret etti. Konukçu “Ülkenin dört bir yanında çökme harekatı var. Emekçinin, köylünün alın terine çökmeye çalışıyorlar. Birileri daha zengin olsun diye… Tek derdimiz evimize aş götürmek, geçinmeye çalışmak. Birileri giderek daha da zengin olurken biz bu haldeyiz” ifadelerini kullandı.