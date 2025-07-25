Sendikalı işçide rekor azalma!

Emek Servisi

AKP iktidarının emek düşmanı politikaları ile işçileri sendikasızlaştırarak zayıflatma çabalarının sonuçları, Çalışma Bakanlığı verileri ile kendini gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin işkolu işçi ve sendika üyesi sayıları verilerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyurulan verilere yine şaibe bulaştı.

Verilere göre yılın ilk 6 ayında istihdamda kayıtlı işçi sayısında artış kaydedildi. Buna rağmen sendikalı işçi sayısı 6 ayda tam 95 bin kişi azaldı. Bu azalış, 2013'ün Ocak ayında yapılan hesaplamadan beri en ciddi düşüş anlamına geldi.

Ülkede kayıtlı istihdamdaki işçilerden yalnızca 2 milyon 429 bin 527 kişi herhangi bir sendikada örgütlü durumda. Ocak ayında sendikalılık oranı yüzde 14,97 olarak kaydedilirken temmuz verilerine göre her 100 işçiden sadece 14'ü sendikalı.

Kayıtlı işçi sayısında ise artış kaydedildi. Ocakta 16 milyon 864 bin 733 olan kayıtlı işçi sayısı, temmuz ayında 461 bin 410 kişi artarak 17 milyon 326 bin 143'e yükseldi.

Sendikalaşma oranının düşüşü ile sendikalı işçilerin azalmasında emeklilik durumu da etkili oldu. 2025'te emekli olmaları halinde aylıklarında kayıp yaşayacak çalışanlar emekliliklerini 2024'te tamamladı. Ancak emekli olanların yerine istihdama katılan işçiler, sendikalaşmadı. Bu durumda AKP'nin sendikasızlaştırma politikaları etkili oldu. Emek düşmanı politikalar nedeniyle sendikalılık da zayıfladı.

Verilere göre ülkede en fazla üyeye sahip sendika Türk Metal oldu. Türk Metal'i Hizmet-İş ile Öz Sağlık-İş takip etti. İşkolunun sınırlarının etkili çizilmemesi nedeniyle, işçilerin sendikal baraja takıldığı “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolu, 4 milyon 526 bin 306 işçiyle en fazla kişinin çalıştığı alan oldu. Metal işkolu neredeyse 2 milyon, inşaat işkolu da 1,8 milyon kayıtlı işçi ile listede ilk üçte yer aldı.

∗∗∗

BTO-SEN ÜYELERİ NEREDE?

Çalışma Bakanlığı verilerine de şaibe bulaştı. DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen), mevcut üyelerinin verilere yansıtılmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. BTO-Sen, neredeyse her 2 üyesinden biri verilere işlememesine rağmen işkolundaki yüzde 1’lik sendika barajını geçti. Sendika, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptıkları ve toplam 800 işçiyi ilgilendiren işkolu başvurularının hâlâ sonuçlandırılmamasının üye sayılarını etkilediğinin altını çizdi. Patronların yetki itirazı oyunlarının da verileri etkilediğine dikkat çeken sendika, konuya ilişkin açıklamasında "Bakanlık, işverenlerin gerçekleştirdiği usulsüz işkolu değişiklikleri sonucunda 1400’e yakın üyemizin üyeliklerinin düşürülmesini ise yalnızca seyretmekle yetinmiştir" ifadelerini kullandı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, verilerin "TÜİK verileri gibi güvenilmezleştiği" söylenerek şu ifadeler kullanıldı: "İşkolu barajının 1800 ila 1900 arasında değiştiği işkolumuzda, toplamda 2.000’den fazla üyemizin – yani barajın oldukça üzerinde bir sayının istatistikten buharlaştırılması, doğrudan Bakanlığın gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Neredeyse her iki üyemizden birisi Bakanlık eliyle yok sayılmıştır."