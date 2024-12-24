Sendikalı işçiler işten çıkarıldı

İlayda SORKU

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erenli Kauçuk fabrikasında DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası’na üye olan 100 işçi, işten çıkarıldı. İşverenin, sendika gelirse fabrikayı Sırbistan’a taşıyacağı tehdidinde bulunduğu ve işçilerin e-Devlet sistemine girerek sendika üye kayıtlarını kontrol edip işten çıkardığı belirtildi. Lastik-İş Sendikası, fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında durumu protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Yusuf Ziya Sarı, Anayasal haklarını kullanarak işçilerin sendikalı olduğunu ifade etti. Sarı, “Uzun süre mahkeme kararını bekledik. Mahkemeden çıkan karar, Erenli işçisinin haklı davasında haklılığını göstermiştir. Ancak, maalesef Erenli işvereni haklarımızı görmezden geliyor ve toplu sözleşme masasına oturmuyor” dedi.

“GÜVENCELİ BİR İŞ İSTİYORUZ”

Sarı, daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için örgütlendiklerini belirtti. Erenli patronlarına seslenerek şu çağrıyı yaptı: “İşçinin iradesine saygı göster. Taleplerini göz ardı etme. İşçi, işyerini de işletmesini de seviyor. Sadece insanca çalışmak, insanca yaşamak ve emeğinin karşılığını almak istiyor. Sendika haktır, engellenemez. Son günlerde herkes asgari ücrete odaklanmış durumda. Ancak ülke genelinde asgari ücretle çalışan bir sistem dayatılmıştır. Biz bu asgari ücret sistemini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. İşyerlerinde iş barışının sağlanmasını, işçilerin huzurlu, mutlu ve güvenceli bir şekilde çalışmasını istiyoruz.”

“TOPLU SÖZLEŞME ENGELLENEMEZ”

Sarı, patronların Sırbistan tehdidiyle işçiyi korkutamayacağını ve çözümün toplu sözleşme masasında olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi: “Ulusal sermayeyi yurt dışına kaçırmak, işçiye ve ülkeye ihanettir. Toplu sözleşme masasına oturduğunuzda göreceksiniz ki bu bir kayıp değil, kazancı artıran bir adımdır. Toplu sözleşmelerde kazanan ya da kaybeden olmaz; iş barışı, huzur ve mutluluk olur. Hiç kimsenin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Toplu sözleşme engellenemez.”

“BİRLEŞEN İŞÇİLER ASLA YENİLMEZ”

“Birleşen işçiler asla yenilmez” Sarı, taşeron sistemi eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “İşçiye tazminat verip taşeronda tekrar işe alalım demek insanlık suçudur. Taşeron sistemini kabul etmedik, Erenli’de de etmeyeceğiz. Bu ülkeye ve işçiye karşı sorumluluğunuz varsa, işçinin iradesine saygı gösterin ve toplu sözleşme masasında sorunları çözün.”