Sendikaya hakaret, baretlere gözaltı

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor. Maden ocağının bulunduğu Manisa Soma’dan Ankara’ya yalınayak yürüyen Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçiler, 53 gündür direniyor. Direnişlerini Kurtuluş Parkı’nda tuttukları nöbet ile sürdüren işçiler, açlık grevlerinin de 3’üncü gününü geride bıraktı.

İşçiler, önceki gece nöbette oldukları Kurtuluş Parkı’nda gözaltına alındı. Polis, 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişiyi darbederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçilerin, polis tarafından parkın dışına atılan elbise, battaniye kullandıkları eşyaları getirilen kamyonla emniyete götürüldü, yanlarında bulunan erzaklarına da el konuldu.

POLİS YALINAYAK EYLEMDEN RAHATSIZ

Serbest bırakılmalarının ardından nöbet alanlarına dönmek isteyen madencileri polis Kurtuluş Parkı’na almadı. Madencilerle birlikte ses yükseltmek ve dayanışma için parka gelenler ile işçiler arasına polis barikatı kuruldu. Bir polis işçilere "Buranın sürekli eylem alanı olmasını istemiyoruz. Çıplak ayakla dolaşmayacaksınız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun müzakerelerinin sonuç vermemesi üzerine işçiler barikat önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sırasında 1 işçi baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin direnişi, müzakere için patrona geri adım attırdı. Fernas şirketinden temsilcilerin, işçilerle görüşmeyi kabul ettiği açıklandı. Görüşmeye, 3 işçinin katılacağı öğrenildi.

Görüşme kararına rağmen AKP’li Nasırlıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında hem sendikayı hem işçileri hedef gösterdi. Patron, işçilerin örgütlü olduğu sendikaya ‘münafık’, Genel Başkan Çakır’a ‘münafık başkan’ dedi. Nasıroğlu, CHP Lideri Özgür Özel ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında da konuştu. Görüşmenin 3 dakika sürdüğünü söyleyen Nasıroğlu, "Özel ‘Ben Manisa milletvekiliyim, Soma havzasını da biliyorum. Bu sendikanın da ne kadar ahlaksız olduğunu, geçmişte neler çektirdiğini çok iyi biliyorum ama ne yapabiliriz?’ dedi" iddiasında bulundu.

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AKP’Lİ PATRON NASIROĞLU’NDAN İNCİLER

• Marjinal gruplar yatırımcıların ülkeye yatırımı yapmasını istemiyor, insanları tahrik ediyor.

• Bizim çalışanlarla sorunumuz yok, buyursunlar tekrar işlerine başlasınlar. İş güvenliğiyle sorun yok. ‘Arkadaşlarımız var orada’ diyorlar, eee çalışıyorlar. Bunların yöneten akıl hocaları var.

• Bu münafıklar bu işin çözülmesini istemiyor. Bir münafık sendika başkanı var. O işin reklam boyutunda. Münafıklar siyasette de var. Münafıklar ordusu bir araya gelince maalesef sorun çözülemez.