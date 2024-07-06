Sendikaya üye kamu görevlisi sayısı arttı

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstatistiğe göre, 2 milyon 994 bin 550 memurdan yüzde 74,18'ine karşılık gelen 2 milyon 251 bin 330'unun memur sendikalarına üyeliği bulunuyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 78 bin 802 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken; Memur-Sen'i 569 bin 546 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 168 bin 467 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

KESK'in üye sayısı 4 bin 111, Türkiye Kamu-Sen'in üye sayısı 16 bin 598, Memur-Sen'in üye sayısı 43 bin 524 ve Birleşik Kamu-İş'in üye sayısı geçen seneye göre 14 bin 391 kişi arttı. Geçen yıl 2 milyon 130 bin 644 olan sendikalı kamu çalışanı sayısı, 120 bin 686 artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi.