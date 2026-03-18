Senegal, Afrika Uluslar Kupası kararını CAS’a taşıyor

Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin aldığı kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacağını açıkladı. Federasyon, söz konusu kararın haksız ve kabul edilemez olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada, CAF’ın kararının Afrika futbolunun itibarına zarar verdiği vurgulanırken, Senegal futbolunun haklarını savunmak adına Lozan’daki CAS’a en kısa sürede başvurulacağı ifade edildi.

CAF, FAS'I HÜKMEN GALİP İLAN ETMİŞTİ

CAF Temyiz Kurulu, dün yaptığı duyuruda sahada Senegal’in 1-0 kazandığı final maçının sonucunu iptal ederek karşılaşmayı Fas lehine 3-0 hükmen tescil etmişti.

Finalde yaşanan süreç ise tartışmaların merkezinde yer alıyor. Mücadelenin 90+5. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncuların itirazları nedeniyle oyun uzun süre durdu.

BRAHIM DIAZ PENALTI KAÇIRMIŞTI

Kısa süreliğine sahayı terk eden Senegal futbolcuları daha sonra geri dönerken, Fas adına Brahim Diaz’ın kullandığı penaltıyı kaleci Edouard Mendy kurtardı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Pape Gueye’nin golüyle 1-0 öne geçen Senegal, sahadan galip ayrılarak kupayı kazanmıştı. Ancak CAF’ın son kararıyla birlikte şampiyonluk Fas’a verildi.

Yaşanan gelişmeler, Afrika futbolunda karar alma süreçleri ve sportif adalet tartışmalarını daha da alevlendirirken, sürecin CAS’ta nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.