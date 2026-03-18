Senegal cephesinden CAF'ın kararına büyük tepki

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) final sonrası aldığı karar, Senegal cephesinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, milli takım oyuncuları sosyal medyayı doğrudan tepki alanı olarak kullanmayı tercih etti.

18 Ocak’ta kupayı kaldırdıkları anlara ait görüntüleri yeniden paylaşan futbolcular, pişmanlıktan çok karara yönelik alaycı bir dil benimsedi. Paylaşımlarda ortak vurgu, sahada kazanılan başarının masa başı kararla değiştirilemeyeceği yönünde oldu.

"O AĞLAKLARA ÜÇ GOL DAHA VEREBİLİRLER"

Orta saha oyuncusu Pathe Ciss, Fas’a karşı elde edilen galibiyeti hatırlatan bir video paylaşarak, “O ağlaklara üç gol daha verebilirlerdi” ifadelerini kullandı. Pape Demba Diop ise sürece daha sert yaklaşarak, “Bence bir akıl hastanesindeyiz” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

Habib Diarra ve Moussa Niakhate de benzer şekilde şampiyonluk kutlamalarından kareler paylaşarak takım arkadaşlarına destek verdi. Takımın yıldız ismi Sadio Mane ise kısa bir mesajla tartışmanın merkezine yerleşti: “Şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor.”

FEDERASYONUN PAYLAŞIMI

Senegal Futbol Federasyonu’nun resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, takımın dönüş yolculuğundaki kutlama görüntülerinin paylaşılması, kararın zımnen kabul edilmediği şeklinde yorumlandı.

Yaşananlar, Afrika futbolunda karar alma süreçlerinin şeffaflığı ve sportif adalet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.