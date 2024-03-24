Senegal'de halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor.

19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.