Senegal'de motor taksiler sürüş güvenliğine dikkati çekmek için yarıştı

SINDIA (AA) - FATMA ESMA ARSLAN ÖZDEL - Senegal'de "Jakarta" ismiyle de bilinen motor taksiler, sürüş ve yol güvenliğine dikkati çekmek için piste çıktı.

Başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Sindia ilçesinde yer alan "Circuit de Dakar Baobabs” ralli pistinde büyük kısmı motor taksi olarak kullanılan küçük hacimli motosikletler için yarış düzenlendi.

Motosiklet kulübü Horizon Riders Club (HRC) tarafından sürüş ve yol güvenliğine dikkati çekmek amacıyla "Abdul Hadi Fattah Grand Prix'si" ismiyle bu yıl 8'incisi organize edilen yarışta 250'den fazla motor taksi yer aldı.

Yarışmacılar, Batı Afrika'nın uluslararası normları karşılayan ilk kalıcı yarış pisti Circuit de Dakar Baobabs'ın 2 kilometrelik parkurunda birincilik için ter döktü.

HRC Başkanı Mamour Ndiaye, motor hacimlerine göre ayrılmış 10 kategoride yaklaşık 400 pilotun yarışmaya katıldığını söyledi.

Amaçlarının Senegal'de son dönemde ciddi tartışmaların yaşandığı yol ve sürüş güvenliği konusunda toplumu bilinçlendirmek olduğunun altını çizen Ndiaye, özellikle motor taksi sürücülerinin birçok temel trafik kuralından habersiz olduğunu belirtti.

Ndiaye, bu tarz yarışlar sayesinde gerekli ekipmanın kullanımı ve sürüş güvenliği gibi birçok alanda sürücüleri bilinçlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Senegal'de uluslararası normlara uygun bir yarış pistine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kıtada bu özelliklere sahip bir diğer pist de Güney Afrika'da bulunuyor. Temel amacımız, motor tutkunu gençleri hem bir araya getirmek hem de güvenlikleri konusunda farkındalık kazandırmak.

Maddi imkansızlıklar içinde olmasına rağmen bu yarışa katılmanın bir yolunu bulmuş birçok genç var. Devletten de bu konuda destek istiyoruz zira bu pist özel bir pist ve böyle bir yarış düzenleyebilmek çok maliyetli. Bu konuda hükümetin bize ön ayak olmasını bekliyoruz çünkü bu tarz yarışlar, genç motorcuları eğitmek ve farkındalık kazandırmak açısından çok ama çok faydalı. Bu yarışlar sayesinde kask kullanımı, sürüş güvenliği gibi birçok konunun önemini anlıyorlar."

- Asya'dan ithal edildi, Senegal'de yayıldı

Avusturya üretimi KTM marka motosikletler, Batı Afrika'da ilk kez 1980'li yıllarda kitleler halinde görülmeye başlandı.

Benin'de "Zemidjan", Togo'da "Oleya" ya da Nijer'de "Kabou kabou" ismiyle motor taksi olarak kullanılan bu araçlar, Senegal'e Endonezya'dan ithal edildiği için "Jakarta" adıyla popülerlik kazandı.

Çok büyük bir kısmı taksi olarak kullanılan bu motosikletler, Senegal'in toplu taşımanın gelişmediği neredeyse her kentinde tercih ediliyor.

Küçük motor hacimleri nedeniyle plaka gerektirmeyen motor taksiler, ucuz ve hızlı alternatif olarak değerlendirilse de yol güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye sokuyor.

Genellikle 30 yaş altı işsiz gençlerin kullandığı motor taksiler, Senegal'de trafik kazaların yarısından fazlasının sorumlusu olarak değerlendiriliyor.

Kask ve gerekli ekipman kullanmayan, trafik kurallarına uymayan motor taksi sürücülerinin birçoğunun ehliyetinin olmadığı da biliniyor.

Motor taksiler, başta Dakar olmak üzere birçok kentte trafikteki araçların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Hükümet, ocak ayında çoğunluğunu motor taksilerin oluşturduğu bütün 2 tekerli motorlu araçların kayıt altına alınacağını duyurmuş ancak bu karar sürücüler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kayıt için ehliyet almak zorunda olan sürücüler, 300 doları bulan sürücü kursu ücretlerini ödeyemeyeceklerini belirterek, hükümetten bu kararı esnetmelerini talep etmişti.

Hükümetin sürücülere kayıt için verdiği süre mart ayında dolsa da karar hala uygulamaya geçemedi.

- Dünyadaki en yüksek trafik kazası ölüm oranı Afrika'da

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Küresel Yol Güvenliği Durumu 2018" raporuna göre, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranı, her 100 bin kişide 26,6 ile Afrika'da görülüyor.

Trafik kazası ölüm oranları, Doğu Akdeniz ülkelerinde her yüz binde 18, Batı Pasifik'te 16,9, Amerika kıtasında 15,6 ve Avrupa ülkelerinde 9,3 olarak seyrediyor.

Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre ise Senegal'de 11 bini Dakar'da olmak üzere her yıl 27 bin kişi trafik kazası geçiriyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu ülkede yılda ortalama 4 bin trafik kazası meydana geliyor ve 700 kişi bu kazalarda hayatını kaybediyor.

Kazaların büyük bir kısmı, sürücü hatası ve altyapı eksikliği nedeniyle yaşanıyor.