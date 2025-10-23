Senegal'de Rift Vadisi Ateşi salgınında vaka artıyor

Rift Vadisi Ateşi Senegal'de eylül sonunda görülmeye başlamıştı. Salgında şu ana dek ölü sayısı 25'e yükseldi.

Senegal Sağlık Bakanlığı'nın en son paylaştığı verilere göre, şu ana dek tespit edilen 287 vakadan 226'sı iyileşirken 25'i hayatını kaybetti. 9 Ekim'e kadarki can kayıpları 16 olarak aktarılmıştı.

İlk kez 21 Eylül'de Saint-Louis bölgesinde görülen Rift Vadisi Ateşi, özellikle hayvancılıkla uğraşan halk arasında hızla yayılmıştı.

SIĞIRLARDAN ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adını, ilk kez tespit edildiği Afrika'nın doğusundaki Büyük Rift Vadisi'nden alan virüs, 1931'de Rift Vadisi'nin Kenya'ya uzanan bölgesinde sığırlar arasında ortaya çıkmıştı.

Rift Vadisi Ateşi, başta sivrisinekler aracılığıyla olmak üzere enfekte hayvanların kanı, dokusu veya sıvılarıyla doğrudan temasla insanlara bulaşabiliyor.

Hastalık, çoğu vakada yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle seyretse de bazı vakalarda karaciğer yetmezliği, göz veya beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Rift Vadisi Ateşi, özellikle yağış dönemlerinde sivrisinek popülasyonunun arttığı Afrika kıtasının çeşitli noktalarında zaman zaman yeniden ortaya çıkıyor.

Hayvancılıkla uğraşan topluluklar ve tarımsal üretim bölgeleri, virüsün yayılımı açısından en riskli alanlar arasında yer alıyor.

Zoonotik bir hastalık olan Rift Vadisi Ateşi, hayvanlardan insanlara geçse de insandan insana yayılım göstermiyor.