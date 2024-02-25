Senegal'de seçimin ertelenmesini protesto için sembolik oy sandığı kuruldu

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için kurulan sembolik sandıklarda oy kullanıldı.

Normal şartlarda bugün yapılması gereken seçimde yarışacak 19 adaydan 16'sının yer aldığı "25 Şubat Cumhurbaşkanı Seçimi Adayları (FC25)" isimli kolektif, 25 Şubat'ı "Senegal demokrasisi için yas günü" ilan etti.

Bu kapsamda cumhurbaşkanı adayı Khalifa Sall'ın koalisyonu, "Taxawu Senegal" binası önünde diğer adayların da katılımıyla sembolik oy sandıkları kurdu.

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla toplanan vatandaşlar, kurulan sembolik sandıkta "RIP 25 Fevrier (Allah rahmet eylesin 25 Şubat) yazılı siyah kartonlarla oy kullandı.

AA muhabirine konuşan Nafi Samb, seçimin ertelenmesine rağmen yine de vatandaşlık görevini yapmak istediğini söyledi.

Samb, "Bugün demokrasi için yas günü. Normalde bugün yeni cumhurbaşkanımızı seçmek için sandığa gidecektik. Biz yine de protesto için, seçimin 2 Nisan'dan önce düzenlenmesi talebiyle sembolik olarak oy kullanıyoruz." dedi.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı da profil fotoğraflarını "RIP 25 Fevrier" yazılı siyah bir görselle değiştirerek, protestoya çevirim içi katıldı.

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının da destek verdiği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli sivil kolektif, yeni seçim tarihinin bir an evvel belirlenmesi için 5 günlük eylem planını devreye sokmuştu.

Bu kapsamda başkent Dakar'da ittifakın çağrısıyla 27 Şubat'ta birçok iş kolunda geniş ölçekli iş bırakma eylemleri düzenlenecek.

- Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.

- Muhalefetten ulusal diyalog çağrısına ret

Anayasa Konseyi kararına göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 22 Şubat'ta ulusal basına verdiği mülakatta, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.

Sall'in bu açıklamaları tepki çekmiş ve 19 cumhurbaşkanı adayından 16'sı ulusal diyalog toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.