Senegal'deki trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti

Senegal'in kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kentine seyreden yolcu otobüsü, Louga kenti yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında 8 Ocak'ta da 2 otobüsün çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaza haberinin ardından ülkede 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.

Kazadan yaklaşık bir hafta sonra yine Saint-Louis Louga hattında şehirler arası yolcu taşıyan bir minibüs önüne çıkan eşeğe çarparak kaza yapmış, olayda 19 kişi yaşamını yitirmişti.

Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan trafik kazaları nedeniyle hükümet yol güvenliğine ilişkin bir dizi önlem almıştı.

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.