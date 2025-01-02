Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 yılında gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Senegal'in bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini söyledi.

Faye, “Silahlı Kuvvetler Bakanı’na, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim” dedi.