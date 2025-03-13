Senenin en kısa ayında 266 kadın yardım istedi

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın şubat ayı verilerini yayımladı. Rapora göre; yardım hattına 266 arama geldi. 266 aramadan 64’ü kayıt açtırmak için ararken, 42’si ev içi şiddeti bildirdi, 23’ü evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz bırakıldığı için aradı.

17’si sığınak talebinde bulunurken, 34 çağrı ise hukuki bilgilendirme için aradı. Verilere göre kadınlar en çok fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldı. Aramalar en çok İstanbul’dan yapılırken, kadınların en çok evlerinde ve evlerindeki erkekler tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.

KADIN KATLİAMI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, önceki gün 1 günde beş kadının erkekler tarafından hayattan koparılmasını meclis gündemine taşıdı. Kadınların AKP iktidarının şiddeti körükleyen politikaları dolayısıyla şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Karaca, konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yazılı soru önergesi de verdi. Karaca, AKP iktidarının kadınların korunması için somut adım atmadığını belirtti.

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ARACIN YANINDA ÖLÜ BULUNDU

Kadın katliamları ve şüpheli ölüm haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli, evli olduğu erkeğin otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Menteşeli’nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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‘SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ’

Feminist Gece Yürüyüşü Eylem Komitesi, 23’üncüsü yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sırasında yaşanan hak ihlallerine dair Beyoğlu’nda açıklama yaptı. Eylem komitesinden Zeynep Demirkol, 23 yıldır düzenlenen yürüyüşün bu yıl da baskı, yasak ve engellemelere rağmen kadınların katılım gösterdiğini söyledi.

Demirkol, erkek egemen zihniyetin dayattığı ayrımcılığa karşı direnişlerini yaşamın her alanında büyüteceklerini kaydetti. Yasakların ve engellerin hukuksuz olduğunu ifade eden Komiteden Nevruz Özçelik ise gösteri ve yürüyüş hakkının anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Yürüyüşte gözaltına alınan kadınlara yönelik fiillere işaret eden Özçelik, polisin kişisel telefonuyla gözaltına alınanların fotoğraflarını çektiğini aktardı. Özçelik, "Eşit ve özgür yaşama arzumuz, sokakta sesimizi yükseltmeye dair ısrarımız var" dedi.