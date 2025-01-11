Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu

Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen, Galatasaray kulübünün Divan Kurulu üyesi oldu.

Galatasaray'da divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi.

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi.

Törende konuşan Şener Şen Şen, "Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi.