Şener Şen'in oyununa saldırı: Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
Ankara'da Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu sırasında alanın dışından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.
Usta sanatçı Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.
Oyun sürdüğü sırada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.
Gösteriyi izleyenler arasında olan muhabirimiz İsmail Arı X hesabından yaptığı paylaşımda "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verdirildi, sonra oyun tamamlandı. Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.
Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı❗️— İsmail Arı (@ismailari_) August 9, 2024
Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir… pic.twitter.com/oUghokUbqz
Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.