Şener Şen'in oyununa saldırı: Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Usta sanatçı Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.

Oyun sürdüğü sırada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Gösteriyi izleyenler arasında olan muhabirimiz İsmail Arı X hesabından yaptığı paylaşımda "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verdirildi, sonra oyun tamamlandı. Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı❗️



Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir… pic.twitter.com/oUghokUbqz — İsmail Arı (@ismailari_) August 9, 2024

Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.