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Şener Şen'in oyununa saldırı: Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Ankara'da Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu sırasında alanın dışından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Güncel
  • 09.08.2024 23:59
  • Giriş: 09.08.2024 23:59
  • Güncelleme: 10.08.2024 00:22
Şener Şen'in oyununa saldırı: Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Usta sanatçı Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.

Oyun sürdüğü sırada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Gösteriyi izleyenler arasında olan muhabirimiz İsmail Arı X hesabından yaptığı paylaşımda "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verdirildi, sonra oyun tamamlandı. Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.

Şener Şen, Zengin Mutfağı ile yeniden Türkiye turnesinde
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