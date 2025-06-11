Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunuyla son kez seyircilerle buluştu

Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, oyun 8 sene boyunca 400'den fazla temsili kapalı gişe oynayarak başarıya imza attı.

Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, 8 sene usta Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi direnişlerinden 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.