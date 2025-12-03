Şener Üşümezsoy’dan 500 bin dolar iddiası

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugünlerde farklı bir açıklamasıyla gündemde.

Üşümezsoy, olası İstanbul depremi ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki depremlerle ilgili yaptığı “farklı” değerlendirmelerle biliniyor.

Aynı zamanda magazin gündeminde de yer bulan Üşümezsoy, katıldığı “Pembe Masa” adlı programda “Survivor” yarışmasına katılıp katılmayacağı konusunda konuştu.

"SURVIVOR BENİM İÇİN BASİT KALIR"

Şener Üşümezsoy, “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” ifadelerini kullandı.

Ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici bir iddia ortaya atan Üşümezsoy, “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” dedi.

Üşümezsoy’un sözlerinin ardından Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmedi.