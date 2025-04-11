Sengel altı yılın bilançosunu açıkladı

Efes Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı faaliyet raporunun kabul edildiği ikinci oturumla tamamlandı. Komisyona gönderilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel açıklama yaptı.

“Benim en büyük hatam borç listesini asmamak oldu” diyen Sengel, “2019’da göreve geldiğimde partililerim bana borç listesini asmamı söyledi. Yok dedim yapmayacağım. Bunu hep söyledim yine söylüyorum; 2019’dan 2021’e kadar borç ödedik ki o dönemde pandemi de vardı. Her şeye rağmen sigorta borçlarını ödedik. Dört aydır ödenmeyen belediye emekçilerinin maaşlarını ödedim ki, işçi arkadaşlarımız kredileri yüzünden icralık olmuştu. Selçuk Belediyesi hayatında düzenli ikramiye görmemişti. Meryem Ana Evi gelirleri elimizden alınan kadar ikramiyeler düzenli olarak ödendi. Yıllardan beri kalan borçları ödeyerek devam ettik” dedi.

ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün Türkiye’ye örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Sengel, “Biz her gittiğimiz yerde Efeslim Kart’ı, Efesli Bebeleri, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü anlatıyoruz ki; öğrenci otobüsümüz tüm Türkiye’ye örnek oldu. Şişli’de bile Öğrenci Otobüsü açmaya karar verdiler” dedi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin yapımı için İller Bankası’ndan alınan kredinin kendi döneminde ödendiğini belirten Sengel, “Üç yıl ödemesiz verilen krediyi ödedik. Üç yıl orada ne yapıldı bilmiyorum ama son yıllarda o merkez bir akademi oldu. Binlerce kursiyerimiz, bir sürü okurumuz var. Çocuklarımız ders çalışmaya geliyor.. Bir yeri yapmak değil ona ruh katabilmek, hayatın içerisine dahil etmek önemli. Kadın Dayanışma Merkezimizde eskiden kurslar vardı. O kursları kütüphanemizde düzenledik. Orayı da Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. Herkes çalıştı emek verdi, efsane işler yaptık. Biz engellimize de çocuklarımıza da kadınlara da sahip çıktık” diye konuştu.