Sengel'den 5 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: "Bu acı tekrar etmesin diye somut adımları belirleyeceğiz"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından 11 Kasım'da bir evde çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sengel, "Bu acının tekrar etmemesi adına somut adımlarımızı belirleyeceğimiz ve direkt eyleme geçeceğimiz karar ve önerilerimizi somut olarak göstereceğimiz bütün eylemlerimizle birlikte sizlerle paylaşacağız" dedi.

Sengel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçen hafta hepimizi derinden üzen ve etkileyen elim olay sebebiyle hayata gözlerini kapatan bebeklerimiz adına baş sağlığı diliyorum. Bu konuya ilişkin her türlü yorumdan kaçınarak, işin esası dahilinde o günden bu yana tüm paydaşlar, tüm kamu erkanları ve sivil inisiyatifle görüştük ve görüşmelerimizle sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm bu görüşmeler neticesinde eksiklikler ve bir daha bu tip olayların yaşanmaması, bu acının tekrar etmemesi adına somut adımlarımızı belirleyeceğimiz ve direkt eyleme geçeceğimiz karar ve önerilerimizi somut olarak göstereceğimiz bütün eylemlerimizle birlikte sizlerle paylaşacağız. Tekrar hepimizin başı sağ olsun."