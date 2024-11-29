Sengel, makamını nöbet alanına taşıdı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı mücadele sürüyor. Nöbetin 5’inci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette bulundu.

Özel, AKP'nin belediyecilik başarısına yönelik haksız müdahalelerini sert bir dille eleştirdi. Özgür Özel yaptığı konuşmada, AKP'nin CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını sindiremediğini vurguladı. Özel, “Burada ki tavır, AKP’nin, 31 Mart seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanmış olmasını hazmedememesinin sonucudur. 1970’ten beri Meryem Ana evine giden yoldaki otopark, Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Kültür Bakanlığı bunu AKP döneminde protokole bağlayıp, AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp kazanamazsak ellerinden alırız diye bir uyanıklığa yeltendiler” dedi.

Öte yandan Sengel makamını Meryem Ana kavşağına taşıdı. Belediyenin alandan tahliye edilmek istenmesine karşı tek başına nöbetine devam eden Sengel, tek nokta hizmet aracını makamına çevirdi. Burada Meryem Ana Evi nöbetine destek olmak için gelen yurttaşları alana taşıdığı makamında dinledi.

Sengel, “Belediye sadece binada değil her yerdedir. Haklı mücadelemizi ve hakkımız olanın tekrar bize verilmesi için bugün makamı da belediyeyi de Efes Selçuk’un kıymeti ve değeri için halkımızın olduğu yere taşıdık. Meryem Ana Evi’ne çıkarken tek başına çıkmamıştım. Halk ile emekçi kardeşlerim ile birlikte çıkmıştım. Bugün de onlarla birlikte orada direnmeye devam ediyoruz” diye konuştu.