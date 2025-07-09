Seni orada oturtmayız

Politika Servisi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, gündeme ilişkin çok sayıda başlıkta değerlendirmelerde bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Anketlere göre birinci parti biziz" sözlerini anımsatan Özel, "Erdoğan denen tek kişisi yüzde 29.2 oyla seni orada oturtmam. 2 Kasım’da sandığa gel. Hodri meydan" dedi. CHP’li belediyelere yönelik son operasyon dalgasına değinen Özel, Aziz İhsan Aktaş’ın kamudan ve AKP’li belediyelerden aldığı ihaleleri sordu. Özel, MHP lideri Bahçeli’nin “duruşmalar TRT’den yayınlansın” hakkında da "Bahçeli’nin attığı adımı kıymetlendiriyorum" yorumunu yaptı. Özel ayrıca AKP’den CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde yapılan usulsüzlüklere ilişkin işlem yapılmadığını söyledi.

Konuşmasına, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren askerlere değinerek başlayan Özel, konuya ilişkin araştırma önergesi vereceklerini bildirdi. Özel, ayrıca yaşamını yitiren sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın bir öğrenciye verdiği burcu da CHP’nin üstleneceğini açıkladı.

40 MİLYON 504 BİN TL ÖDENDİ

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yeni bir gözaltı dalgası başlatıldığını anımsatan Özel, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlık ile tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarıyla düzenlenen operasyonlara sert çıktı. Aktaş’ın AKP’li belediyelerden aldığı ihaleleri anlatan Özel, bunlarla ilgili tek bir soruşturmanın dahi başlatılmadığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın konutunun yenilenmesi için ödenen paranın belgesini paylaşan Özel, "Ödenen para 40 milyon 504 bin TL. Bu sadece tadilat bedeli. Başka ödemeler de var, onlar hariç. Bugünkü kurla 56 milyon TL yapıyor. Bu para 56 öğretmenin emekli ikramiyesine denk geliyor" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, "Erdoğan denen tek kişisi yüzde 29.2 oyla seni orada oturtmam!" dedi. Özel, 2 Kasım’da sandık talebini yineledi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 19 Mart’ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar. Yerelde iktidar olanlara ve gelecek seçimden sonra iktidar olacaklara. Milletimiz takdir ederse cumhurbaşkanı olacaklara darbe yaptılar. Sandığın gücüne karşı savaş açtılar. Milletin desteğini alamadıkları için devleti milletin karşısına diktiler.

Bakın bu Aziz İhsan Aktaş Yargıtay’dan meclise, Devlet Hava Meydanlarından, Türk Hava Yollarına, Pamukkale Üniversitesi’ne, farklı İl Uludağ Üniversitesi’ne, farklı illerde 20’ye yakın kamu hastanesine. Yetmez. Halihazırda Trabzon, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu’nun AK Partili Büyükşehir Belediyelerine, Elazığ, Isparta Belediyelerine, il belediyelerine, İstanbul’da Bahçelievler’den başka ilçeler, Şanlıurfa, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Ordu, Ünye, Hatay, Antakya bitmiyor. Hepsi burada.

DENİZLİ’DEKİ BELTAŞ DOSYASI

Diğer tarafta AK Parti Denizli Belediyesi’ni geçen yıl biz kazandık. Denizli Büyükşehir’de Beltaş diye bir firma var AK Parti dönemi. Bağbaşı yaylasına teleferik işletiyor. Genel Müdür çalışanlara talimat veriyor. Bütün hepsinin tutanağı var. Genel Müdürün talimatıyla yaptık. Nakit ödeyenlerin nakit ödemelerin üçte birine fiş kesin üçte ikisine fiş kesmeyin kasaya değil kenara ayırın. O parayı bana teslim edeceksiniz. Denizli Büyükşehir’de her gün üçte biri fişli, üçte ikisi fişsiz teleferikten bir çuval dolunca çuvalla Genel Müdüre para gidiyor. Tahsilatı yapan, parayı taşıyan, teslim eden belli, alan belli. Bu konuda seçimi 31 Mart’ta CHP kazanınca 1 Nisan’da bilgisayarın hard diskini de görüntü kayıtlarını siliyorlar. Ama personel bunu itiraf ediyor. Diyor ki böyle böyle yaptılar başımız derde girer gelip hard diski de söktüler. Bizimkiler hard diski kurtarmaya yolluyor geliyor ve hard diskten tam 25 milyon liralık paranın çuvalla Beltaş’ın genel müdürüne teslim edildiği döküm olarak var. Buradan Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Denizli’de Beltaş dosyası orada dururken halen daha o koltuklarınızda pişkin pişkin oturmaya devam mı edeceksiniz? Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Devam et bakalım. Millete şimdi bu yaptıkları kötülükler nasıl oluyor? Nerelere varıyor? Bir gösterelim. Bence bugüne kadar gösterdiğim fotoğraflar, hesaplar, diyagramlar hepsi çok kıymetli basında yer alıyor ama bu kadar çarpıcısı arkadaşlar çalışmış. Bakın bu Borsa İstanbul’un en çok Borsa İstanbul’un 100 hisse senedinin biz 100’ün grafiği. Borsa İstanbul Mart ayında kendi kendine yükselirken tarih 19 Mart günü bunlar bu darbe girişimini yapınca 8.79 düşmüş.

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BAHÇELİ’DEN TRT ÇAĞRISINA DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmalarına ilişkin, “Duruşmalar TRT’de canlı yayınlansın” önerisine destek verdi. Bahçeli, “O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz” dedi. İddianamelerin bir an önce yazılması gerektiğine vurgu yapan ve yargısal süreçlerin uzamasının sakıncalı olduğunun altını çizen Bahçeli, “Yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi sosyal ve ekonomik sorunları doğurması muhtemel bir akıbettir. Bu nedenle yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

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TUTDERE’YE EV HAPSİ VERİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu gözaltındaki 13 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeydan Karalar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararıyla "ev hapsi" verildi.

Abdurrahman Tutdere

Hakimlik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer kişi hakkında ise "imza atmak" yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Şahin’in ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanması talep edildi.