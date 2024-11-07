Sennur Sezer ödülleri için başvurular başladı

Kültür Sanat Servisi

Şair Sennur Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri için başvurular başladı. Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından 10. defa düzenlenecek olan şiir ve öykü ödülleri bu yıl da sahiplerini bekliyor.

5 Kasım – 18 Nisan tarihleri arasında dosyaların ulaştırılacağı ödüllerin sonucu 1 Temmuz açıklanacak ve 1 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Ödüller, “Sennur’un sesini daha da çoğaltmak umuduyla…” cümleleriyle duyuruldu. Sezer 2015 yılında yaşamını yitirmişti.