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Sennur Sezer ödülleri için başvurular başladı

Kültür Sanat
  • 07.11.2024 05:00
  • Giriş: 07.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 07.11.2024 05:19
Sennur Sezer ödülleri için başvurular başladı

Kültür Sanat Servisi

Şair Sennur Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri için başvurular başladı. Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından 10. defa düzenlenecek olan şiir ve öykü ödülleri bu yıl da sahiplerini bekliyor.

5 Kasım  – 18 Nisan tarihleri arasında dosyaların ulaştırılacağı ödüllerin sonucu 1 Temmuz  açıklanacak ve 1 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Ödüller, “Sennur’un sesini daha da çoğaltmak umuduyla…” cümleleriyle duyuruldu. Sezer 2015 yılında yaşamını yitirmişti.

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