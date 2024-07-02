Sennur Sezer Ödülleri İmret ve Çağlar’ın oldu

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 9. defa düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’nin kazananları açıklandı. DİSK Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından sürdürülen ödülde bir şiir ve bir öykü dosyasına ödül verildi. Mehmet Sait İmret “İnsanı Çıkar Aradan” başlıklı dosyasıyla şiir ödülüne değer görülürken Cansu Selçuk Çağlar “Biz Varmış İz Yokmuş” dosyasıyla bu yıl Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü Ödülü alan yazarlar arasına katıldı.

Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Hicri İzgören, Betül Dünder ve Gülce Başer’den oluşan şiir jürisi Mehmet Sait İmret’in “İnsanı Çıkar Aradan” dosyasını oy birliğiyle ödüle değer gördü.

Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Pınar Öğünç, Eylem Ata Güleç ve Tunç Kurt’tan oluşan öykü jürisi ise Cansu Selçuk Çağlar’ın “Biz Varmış İz Yokmuş” doyasına ödül verilmesini oy çokluğuyla kararlaştırdı.

Ödüller 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ve ödül alan dosyalar Manos Kitap tarafından yayımlanacak.