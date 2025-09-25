Şenol Akdağ Dersim’de konser verecek

HABER MERKEZİ

Özgün müziğin sevilen isimlerinden Şenol Akdağ, büyük ilgi gören Piltan albümünün ardından ilk konserini doğup büyüdüğü topraklarda, Dersim’de gerçekleştirecek.

26 Eylül Cuma günü saat 18.30’daki konser Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

ÖZGÜN BİR KÜLTÜRÜN MELODİLERİ

Otuz yıla yakın bir süredir mesleki faaliyetlerini sürdüren Akdağ, Dersim’in doğası, dilini, kültürü, inancı ve ziyaretleri eserlerinde işliyor.

UNESCO’nun “yok olma tehlikesi altındaki diller” arasında gösterdiği ana dili olan Kırmançki’ye (Zazaca) özel bir önem veren Akdağ, albümlerinde eserlerinde güçlü bir şekilde Kırmançki eserler okuyor.

Sanatçı Dersim’deki konserinde yine halk müziğinin köklerinden beslenen özgün ezgilerini dinleyicilerle buluşturacak.

Sanatçının yaz aylarında çıkardığı sekiz eserden oluşan Piltan albümünün altı parçası Kırmançkî, ikisi ise Türkçe olarak kaydedildi. Dersim kültürünün önemli ozanlarının bestelerine yer verilen albümde Türkçe eserlerden biri anonim, diğeri ise Sivaslı halk ozanı Alican Çelik’e aitti. “Zeryam” ve “Piltan” ise Akdağ’ın söz ve müziğini üstlendiği özgün bestelerden olduğu belirtildi.

ŞENOL AKDAĞ KİMDİR?

1996 ve 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulunan Akdağ, daha sonra bireysel olarak müzik yaşamına devam etti. İlk bireysel albümü olan “Payiz” 2015’te yayınlandı. 2021’de “Bêvengiya Astaru” ve “Yol Ver Dağlar” isimli albümleri çıktı. 2023’de çıkarttığı “Bana Kendi Dilinden” albümünü çıkaran Akdağ, 2024’de de “Tarihin Irmağında”nı çıkardı. Son olarak Temmuz 2025’te Piltan albümü dinleyiciyle buluştu.