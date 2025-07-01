Şenol Aslanoğlu'ndan Cemil Tugay iddiasına yanıt: "Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında bu sabah gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Sayın Dr. Cemil Tugay hakkında birtakım sözler sarf ettiğim iddia edilmiştir. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Aslanoğlu, "Bizim burada olmamızın sebebi Cemil Tugay’dır" şeklinde ifadeler kullandığına ilişkin haberleri yalanladı.

Aslanoğlu, "Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçasıdır" dedi.

"BİZİ BİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARA İNAT"

Aslanoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyurumdur Bugün bazı basın yayın organlarında, gözaltına alınmam sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay hakkında birtakım sözler sarf ettiğim iddia edilmiştir. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu tür operasyonlara karşı dimdik durmayı biliriz. Bugünleri de dayanışmayla ve inançla aşacağız. Adaletin eninde sonunda yerini bulacağına, hukuk devletinin tekrar tesis edileceğine, bu siyasi mühendislik çabasının boşa çıkacağına dair inancımı koruyor, ülkedeki adaletsizlik, yoksulluk ve zulüm konuşulmasın diye bizi bize düşürmeye çalışanlara inat bu bozuk düzenle omuz omuza mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum."