Şenol Güneş: "Daha işimiz bitmedi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçının ardından, "Kazanarak dönmek bizim için iyi oldu. Daha işimiz bitmedi. Sahamızda turu geçmek istiyoruz" dedi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, Bükreş’te Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, “Kazanarak dönmek bizim için iyi oldu. Daha işimiz bitmedi. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maç kolay geçmedi. Oyuna iyi başlamadık. Sonrasında kontrolü elimize aldık ve gol bulduk. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönüyoruz. Kanatları kapatmakta zorlandık. Topu aldığımızda rakip yarı alanda etkili olduk. Maçları kazanarak yola devam etmek önemli. Gruplara kalabilmek bizim için çok önemli. Şu anda oynayan oyuncular ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İkinci maçta inşallah gol yemeden gol atarız” ifadelerini kullandı.