Şenol Güneş: Eleştiri sınırlarını aştık

Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Stat zeminin iyi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Şenol Güneş, ''Evet bu zamana kadar da tüm maçlarda dahil Avrupa'da ve burada, gördüğüm en güzel sahada oynadık. Zemin olarak müthiş bir zemin. Yağmura rağmen futbol oynamak adına topa sahip olmak, topu kullanma adına iyi oyuncular takım için en güzel değerlendirme yapacak bir maç oldu'' dedi.

"SEZON BAŞANDAN BERİ GÜVENSİZ BİR ORTAM YARATILDI"

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Güneş, şunları söyledi: "Deplasmanda oynadık. Biz de tabii zor bir dönemden geçtik. İki deplasman maçında çok ucuz kaybettik. Onun da bir travması var takım üzerinde. Zaten sezon başından beri saha dışında güvensiz bir ortam yaratıldı, ama bunu aldığımız sonuçlarla kapatmaya çalışırken, iki maç da kaybettiğimiz 6 puan ve ligde tabii konumumuzu da etkiledi. Bir de kamuoyunda özellikle bizim taraftarlar arasında güvensizlik olması için argümanlar konuşuldu. Tabii ki eleştirileri olur, ben yayıncı kuruluşun az evvel yüzüne söyledim. Şimdi de söylüyorum, tarafsızlığına inanmıyorum. İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar. Ama bizim taraftarında o konuda uyanması gerekiyor. Şimdi yorumlarla zaten niyetinizi belli edebilirsiniz, ama asıl belgelerle belirtmesi çok kötü. Biz Pendikspor maçında attığımızda golü, o böyle rahatsız olmadan konuşmayan kurum, bir başka maçta gol olduğu zaman o görüntüyü veriyorsa benim konuşacak bir şeyim yok. Yani istediği zaman o görüntüyü devreye sokarsın, istemediğiniz zaman sokmazsın. Peki bu kurumlara biz nasıl güveneceğiz? Aynı durumda takımınızın olumsuz oynuyar, tabii ki eleştireceksin. Eleştirme üzerinden de sadece şu yapılıyor; camiada nasıl bir güvensizlik yaratılır. Zaten biz yazdan beri yönetim istifa, şunlar bunlar. Eleştiri yapılır, ama her gün bunlar konuşuluyorsa ve kazandığın maçtan sonra niye kazandık diye pişmanlık duyma hissi veriliyorsa, burada ben samimiyetin olduğunu düşünmüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Bizim için değil. Türk futbolunda tehlikeli bir durum. Saygısızlık olarak görüyorum.''

Tepkisini sürdüren Güneş, ''Maç kazanılmış, 'Afrika kupası varmış da', varsa var yani, her zaman konuştuğumuz şey. Kaybettiğiniz zaman, 'kimi kötüleyeceğiz, kimi yok edeceğiz.' Yani tuhaf bir şey görüyorum şu anda. Bizim bu zaman zamanki kaybettiğimiz iki maçtaki eksik oyunlarımızı biz zaten eleştiriyoruz. Siz de eleştireceksiniz. Ama bu eleştiri sınırlarını aştık. Başka niyetlere girildi, camianın da tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Ben taraftarların daha sakin olup. Çünkü burada yapacağımız en küçük yanlış, zarar verebilir. Zaten istenen şey, dışarıdan pompalanmak istenen konuların, bizim camiamızda tartışılmasını doğru bulmuyorum. Herkes, her şeye açık. Biz oyuncularda, ben de takımın başarılı olması için uğraşıyoruz. Eksik taraflar varsa onları eleştirilir caima tarafından. Ama olmayacak konularla maç kazandığımız zaman bile yok sayacaksak, kaybettiğimiz zaman abartılı bir şekilde hep dışlamaya çalışırsak bu doğru değil işte. Transfer yapılmıştır, şu yapılmıştır, bunlar tamam doğrudur. Evet geçende söyledim. Oyuncuların ve kulübün şu an böyle bir sorunu yok. Ama aldığımız sonuçların böyle bir başarısız sonuçlardan zaten ben sorumluyum. Dolayısıyla o zaman oyuncuların ve yönetimin yakasını bırakalım. Ama hem başkan hem bana, daha sonra oyuncuya geldiği zaman, transferde hepsi mükemmel çıkmadı. Bütün oyuncularımız hazır değil. Bunlar eleştirecek. Biz de onları değerlendiriyoruz'' diye konuştu.

"3 GÜNDE BİR MAÇ YAPIYORUZ"

3 günde bir maç yaptıklarını hatırlatan Güneş, '' Biz de ona göre kadro değiştiriyoruz. Bu değişiklik yaptığınız esnada ‘niye oldu? o niye oynamadı? Onunla niye oynamadı? Ama başkası yaptığı zaman ya o kadar güzel bir şey ki şu bile dışarıda kaldı, gayet normal deniliyor. Yani bize olunca suçlama oluyor. Bir de seyahatlerimize bakın. Biz milli maçlardan sonra cumartesi günü Trabzon'a gittik. Pazar oynadık, döndük geldik Adana'ya gittik. Geldik İstanbul'a. Tekrar Konya'ya geldik. 3 günde, 4 günde maç oynamak değil sadece. Yorgunluk sadece maçla olmaz. Milli takıma gittikten sonra bütün oyuncular idmansız geldi. Biz de idman yapamıyoruz. Çünkü 3 günde bir maç var. Bir de bu uykusuzluk var, seyahat var. Bütün bunlar bizim oyunumuzun daha güzel olmasını engellememesi gerekir. İnsanlar, kurum da olsa ona güvenmek inanmak ister. Orada şüpheye geçtiği zaman orada huzursuzluk sadece onlar da olmaz ülkede olur. Ben bir güvensizlik hissediyorum. Bu benim başarısızlığımı kapatması için yaptığım söylem değil. Genelde böyle bir durum var. Tartışmanın daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Yani yok yapay zeka, yok teknoloji öyle değil ama. İnanmıyorum. Gelen hakemlere bakıyorum. Yani Trabzon'da olan hakem, Adana'da olan hakem. İnşallah yakında yine gelmezler. Ben bunları söyleyeyim. Çünkü içimde ukde kaldı. Yarın kötü sonuç olduğu zaman konuştu demesinler. Ben iyiyken söyleyeyim'' dedi.

"BUGÜN BAŞKA BİR OYUN DÜŞÜNDÜK"

Güneş, bugün sahada başka bir oyun oynadıklarını belirterek, ''Konyaspor, kendi sahasında oynamanın artısını kullanırken, genelde uzun toplarla çıkıyor. Biz bununla da hata yapıyorduk. O da onu kullanmaya çalışıyor. Konyaspor'u da eleştirmiyorum, niye böyle yaptın diye. Çünkü bunu yapanlar kazandı. Biz iki maçta kaybettiğimizde rakip, bizim sahaya gelerek değil, uzun attığı toplarla, dönen toplardan önce etkili oldu. Biz de ona karşı bugün başka bir oyun düşündük. Bundan da rahatsız olanlar var. Niye öyle oynadığınız diye. Onu da söyleyeyim. Kazanmak için yaptık. Bugün tuttuk. Kaybettiğimiz zaman yine eleştirmeye devam edecekler etsinler'' şeklinde konuştu.