Şenol Güneş: Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Club Brugge maçıyla ilgili, "Onlar da kazanmak isteyecektir. Biz de kazanmak için oynayacağız. Enteresan bir grup. Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça hazırız" dedi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'un konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve Jackson Muleka basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maç için hazır olduklarını dile getiren Şenol Güneş, "Daha önce birçok kez Brugge'a geldim. Güzel bir şehir. Hava soğuk, zemin de güzel. Yarın da yağış bekleniyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işler yapan bir takım. Aynı zamanda iyi oyuncular alıp, satıp bunu sürdürülebilir hale getiren bir takım. Bu sene 45 milyon Euro'luk oyuncu satıp, 25 milyon Euro'luk oyuncu aldılar. Artı bütçeyle gidiyorlar. 140 milyon Euro'ya yakın bütçeleri var. Grubun en pahalı takımı. Dinamik bir takım, genç oyuncuları var. Oyun iştahları var. Oyunun her anında kopmayan oynayabilen, fiziksel değerleri yüksek bir takım. Geçen sene ligi kaybettiler ama genelde Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine eden takım olarak görüyoruz. Oldukça iyi oyuncular çıkaran takım olarak, taraftarı da bizim kadar olmasa da bize yakın bir taraftarı var. Destek oluyorlar. Bu rakibin durumu. Biz de artıları ve eksileri olan bir takımız. Onlar da kazanmak isteyecektir. Biz de kazanmak için oynayacağız. Enteresan bir grup. Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça hazırız. Kazanmak için istemek ve gereğini yapmak gerekiyor. O sorumluluğu alarak yarın sahada yarışacağız. Kazanmak, kaybetmek futbolda vardır. Asıl önemli olan dirençli, tutkulu, inançlı olmaktır. Bunu sahada gösterdiğimizde olumlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zor bir maç olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Çok defa şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takım. 11 tane milli futbolcusu, 20 tane yabancı oyuncusu, 18 yaşında genç ama olgun oyuncuları var. Özgüvenleri fazla, fiziksel özellikleri var. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar güçlü bir rakiple oynayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR TAKIMA KARŞI EZİLEREK OYNAMADIK"

Yarın rotasyon yapıp, yapmayacağı yönünde gelen bir soru üzerine Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Kiminle başlayacağımız yarın belli olacak. Lige girmeyi doğru bilmiyorum. Her şeyi zamanında, yerinde yapmak gerekir. Kaybettiğimiz 5 puan var ancak kazanabileceğimiz 5 puandı. Oyun olarak hiçbir takıma karşı ezilerek oynamadık, ama eksik kaldık. Kazanmak için daha çok şey yapmamız gerekiyordu. Kazanmak ve kaybetmek futbolda var. Bazen çok güçlü oynarsınız, puan veririsiniz ki örneğin; ne kadar kötü oynasak da rahat kazanacağımız Pendikspor maçı. Her ne kadar bize göre olumsuz olsa da bir Trabzonspor maçlarında 5 puan kaybettik. Dikkatli olsak 5 puan alabilirdik ama bunu iyi oynadık anlamında söylemiyorum. Bazen daha çok zorlanacağınız. Biz uzun zaman sonra kaybettik ama hiçbir maçta ezilerek oynamadık. Hatalarımız oldu, olacaktır. Oyuncuların iyi niyetinden kuşkum yok."

"COLLEY'İN BİRAZ HALSİZLİĞİ VARDI ONU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Omar Colley'in halsizliği olduğunu onun hakkında karar vereceklerini dile getiren Şenol Güneş, "Bailly bize geç geldi. İngiltere'de A takımla değil, U23 takımıyla çalışıyordu. Şu anda bizimle beraber. Buraya gelen tüm oyuncular oynayabilir. Bir tek Tayfur'u bıraktık orada. O da takımında az idman yaptı, burada da kadroya almama durumumuz olacak diye, yine aslında getirecektim onu ama idmana açığını kapatsın diye onu bıraktık. Değişiklikler olabilir. Eric Bailly de diğerleri de hazır. Colley'in biraz halsizliği vardı onu değerlendireceğiz. Ona göre karar vereceğiz" dedi.

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE BU YARIŞ BİTMEYECEK"

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Puan hesapları yapılabilir ama başlangıç önemli. Buradan kaybederek, kazanarak çıkmak o kadar şeyi değiştirir ki. Siz kazanırsanız, rakibiniz kaybedecek, diğer takımları etkileyecektir. Deplasmanda iyi başlamak, oyun olarak özgüveni gösterebilmek öne geçirebilir bizi ama kazansak da kaybetsek de bu yarış bitmeyecek. Bu takımda bize gelecek. Diğer takımlarla oynayacağız. 3 ve 4'üncü maç her şeyi değiştirebilir. Puanları çok kullanmak istemiyorum. Sadece yarınki maça odaklandık. İleriye doğru çok hesap yapmak durumunda değiliz. Sevinmeye de üzülmeye de zamanımız yok. Aklımızı sadece ilk maça, Brugge maçına vereceğiz. Yarın Brugge maçı var. Sonrasında Kayserispor, sonrasında Adana Demirspor sürekli değişecek. Arada kaybettik çok üzüldük, kazandık çok sevindik diyecek halimiz yok. Bir maç bitti diğer maça hazırlanmak durumundayız. Buna göre hareket edeceğiz. Yarınki maça odaklanacağız. İki takımda da güçlü oyuncular var. Yaş ortalaması bizden daha düşük. Kazanmak için sahaya çıkacağız."

MULEKA: BURAYA KAZANMAYA GELDİK

Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğine dikkat çeken Muleka, "Burası tanıdığım bir yer. Hiçbir maç kolay geçmez. Biz buraya kazanmaya geldik. Zor olacak biliyoruz ama buna göre hazırlandık. Biz de Beşiktaş'ız. Zor bir maç olacağını söyleyebilirim" dedi.

"YÜZDE 100'ÜMÜ VEREREK TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz sezona göre daha çok süre aldığı yönünde gelen bir soru üzerine Muleka şöyle konuştu:

"Bu sene daha iyi durumdayım. Özgüvenim yüksek, gelişimimim devam ettiğini düşünüyorum. Daha çok süre alıyorum. Burada önemli olan bunu takıma katkıya dönüştürmek. Hem antrenmanlarda hem maçlarda yüzde 100'ümü vererek takıma katkı sağlamaya çalışıyorum."

BEŞİKTAŞ YARIŞTIĞI HER KULVARDA KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Gruba iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Muleka, sözlerini şöyle noktaladı:

"Beşiktaş yarıştığı her kulvarda kazanmak için oynar. Yarın da buradaki amacımız gruba iyi başlangıç yapmak. Buradaki tek hedef galibiyetle başlamak. Bence iyi bir maç olacak. Bu gruba 3 puanla giriş yapmak istiyoruz."

