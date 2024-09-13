Şenol Güneş'in alacağı ücret belli oldu
Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş, yıllık 50 milyon TL kazanacak.
Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, yıllık 50 milyon TL kazanacak.
Trabzonspor'da KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e;
2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,
2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."
72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor ile beşinci dönemindeki ilk maçına pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'a karşı çıkacak.