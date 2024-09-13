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Şenol Güneş'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş, yıllık 50 milyon TL kazanacak.

Spor
  • 13.09.2024 14:17
  • Giriş: 13.09.2024 14:17
  • Güncelleme: 13.09.2024 14:27
Şenol Güneş'in alacağı ücret belli oldu
Fotoğraf: AA

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, yıllık 50 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor'da KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor ile beşinci dönemindeki ilk maçına pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'a karşı çıkacak.

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