Şenol Güneş: Kazanmamız gereken bir maçtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk ve öyle de oldu. Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Sizin de bildiğiniz gibi geçen sezon son maçta Konyaspor ile sahamızda oynadığımız maçta 3-3 berabere kalmıştık. Bu sezon da sahamızdaki ilk maçta Pendikspor ile berabere kaldık. Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk ve öyle de oldu. Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son oynadığımız Dinamo Kiev maçının morali de bugünkü oyunumuza etki etti. Rakibin bizim top kayıplarımız sonrası bol atak yaptığı dakikalar oldu. Bazı pozisyonlarda basit hatalar yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"3 GÜNDE BİR MAÇ OYNAMANIN YORGUNLUĞU HİSSETTİK"

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının yorgunluğu ile mücadeleye çıktıklarını dile getirerek, "3 günde bir maç oynayan takım olmamız sebebiyle yorgunluğu saha içerisinde hissettik ve ikinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Topla beraber çıkarken kaybettiğimiz toplar neticesinde rakip pozisyonlar buldu. Bu durum oyuna sonradan giren oyunculardan dolayı değil, skorun rehavetiyle de alakalıydı. Final paslarımızı daha iyi yapabilmeliydik. Henüz sezon başındayız. Zamanla bu durum daha da iyiye gidecektir. Siz sahada akıllıca ve hızlı karar verebilirseniz rakip ne kadar iyi olursa olsun başarı gelecektir. Süper Lig'de 2 puan kayıpla gidiyoruz, İnşallah onu da telafi edebiliriz" şeklinde konuştu.

"CHAMBERLAİN, HER MAÇ ÜZERİNE KOYARAK GİDİYOR"

Siyah-beyazlı ekipten ayrılan Redmond ile Chamberlain'in oyun stillerinin farklı olduğunu kaydeden Güneş, şunları söyledi: "Chamberlain kaliteli bir oyuncu. Yeteneği ve oluşturduğu etki iyi yönde. Takıma uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Her maç üzerine koyarak gidiyor. İlk zamanlarına göre Milot da Alex de daha iyi. Bugünkü oyunlarını olumlu buldum. Zamanla takım içi adaptasyonları daha da olumlu olacaktır."

"İLK HEDEFİMİZ İYİ OYNAYIP, GRUPTAN ÇIKMAK OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında, "Oyuncularımın motivasyonu iyi ve daha da iyiye gidiyor. Hayal etmek güzel bir şey ama gerçekler de sahada oynanacak oyun. Milli araya gireceğiz. Gidecek oyuncularımız olacak, milli takıma gitmeyen oyuncularımız da var. Bu bir yarış, iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Öncelikle gruplardaki maçlarımıza bakacağız. Grupta iyi takımlar var. İlk hedefimiz iyi oynayıp, gruptan çıkmak olacak" diye konuştu.

"MULEKA İYİ NİYETLİ VE ÇALIŞKAN BİR OYUNCU"

Muleka'nın performansı ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Muleka iyi niyetli ve çalışkan bir oyuncu. Tüm oyuncular formda olursa işi zorlaşacaktır. Sezon başında elimizde Aboubakar ve Muleka vardı. Birbirlerini sahada tamamlayabiliyorlar. Ne oynayacaklarını nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Geçen maçta verdiğimiz görevi iyi yaptı. Bugün de istediğimiz işleri yaptı. İyi oynarsa formayı giyer. Yeterli seviyede oynayamaz ise arkasında bekleyen çok iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Umarım hepsi iyi olur, kadro seçiminde zorlanırız. Ama şu anda o seviyede değiliz" dedi.