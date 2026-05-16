Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Futbol yorumcusu Ali Ece'ye konuşan Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir.

Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum.

Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen Hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur."

Güneş ayrıca şu an için kulüpler herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek bu açıklamayı yaptı.